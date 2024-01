Pegel der Flüsse und Bäche im Westen der Pfalz sind weiter gestiegen

In der Nacht sind die Pegel der Flüsse und Bäche in der Westpfalz weiter gestiegen. Der Glan in Odenbach im Kreis Kusel hat am Morgen einen Pegelstand von 4,80 Meter.

In Odenbach im Kreis Kusel ist inzwischen die Landesstraße gesperrt worden. Denn dort steht das Wasser nach Angaben des Wehrführers der Feuerwehr mittlerweile um die 30 Zentimeter hoch im historischen Ortskern. Der Pegel des Glans steige stündlich noch zwei Zentimeter. Odenbach sei aber weiterhin über die anderen Zufahrtsstraßen erreichbar. Sobald das Wasser zurückgeht, stehe die Feuerwehr bereit, um den Schlamm wegzuspülen. Dieser dürfe nicht antrocknen, so der Wehrführer, denn dann sei er kaum noch zu beseitigen. Außerdem ist im Kreis Kusel die Landesstraße zwischen Altenglan und dem Abzweig nach Bosenbach in beiden Richtungen wegen des Hochwassers bis Freitagmorgen gesperrt. Laut Hochwasservorhersagezentrale soll der Pegel des Glan bis zum Abend auf 4,50 Meter sinken. Odenbach Weiter Dauerregen Hochwasser: So war die Lage am Mittwoch in der Westpfalz Der Dauerregen sorgte dafür, dass sich die Lage an mehreren Flüssen und Bächen in der Westpfalz zugespitzt hat. Vor allem im Kreis Kusel und bei Zweibrücken. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4 Ruhige Nacht in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal Nach Angaben des stellvertretenden Wehrleiters der Feuerwehr der VG Oberes Glantal ist die Nacht ruhig gewesen. Das eingerichtete Bürgertelefon sei kurz nach Mitternacht eingestellt worden. Derzeit gingen die Pegel zurück. Daher sei die Hochwasserwarnstufe von Stufe 3 auf Stufe 2 zurückgesetzt worden. Am Mittwoch hatte es zwischen 60 und 70 Einsätze für die Feuerwehr gegeben. Überwiegend war Wasser in Keller gelaufen. Auch in anderen Kreisen hohe Pegelstände Auch die Pegel von Schwarzbach und Hornbach in der Südwestpfalz sind gestiegen. Dennoch sei die Nacht nach Angaben der Feuerwehr Zweibrücken-Land ruhig gewesen. Es habe keine Einsätze gegeben. Am Vormittag erwartet die Feuerwehr den Höchststand des Schwarzbaches. In Winnweiler im Donnersbergkreis ist der Parkplatz am Bahnhof gesperrt. Dort stehen Teile eines Gehweges unter Wasser, zudem droht hier der Lohnsbach über die Ufer zu laufen. In Winnweiler ist ein Gehweg am Bahnhof überschwemmt und daher gesperrt. SWR