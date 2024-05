per Mail teilen

Seit Freitag sind in der Westpfalz Feuerwehr und andere Hilfskräfte wegen Hochwasser und Überschwemmungen im Einsatz - vor allem in der Südwestpfalz. Das bleibt wohl noch länger so.

Samstagmittag: Weiterhin ist die Lage nach dem Starkregen und wegen Hochwasser und Überschwemmungen angespannt. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Frank Theisinger schätzt, die Schäden ähnlich hoch ein, wie beim Jahrhunderthochwasser 1993. Unterdessen bereietn sich die Feuerwehren in Zweibrücken und Contwig darauf vor, dass das Hochwasser nochmal stark steigen könnte.

Sie gehen davon aus, dass Zweibrücken von einer weiteren "Welle" getroffen werden könnte, obwohl die Pegelstände sinken. Grund: In Dellfeld staut sich laut den Einsatzkräften viel Wasser. Das könnte den Schwarzbach runter kommen und unter anderem die Zweibrücker Fußgängerzone treffen. Bürgerinnen und Bürger sind daher angehalten, den Uferbereich nicht zu betreten.

Landesregierung in Zweibrücken und Contwig

In Zweibrücken und Contwig waren am Nachmittag Ministerpräsidentin Dreyer, Innenminister Ebling (beide SPD) und Umweltministerin Eder (Grüne). Sie wollten sich ein Bild von der Lage machen. "Obwohl Überflutungen in vielen Regionen zu schweren Schäden geführt haben, sind nach jetziger Erkenntnis keine Menschen zu Schaden gekommen. Das ist das Wichtigste. Mein ganz großer Dank gilt den Einsatzkräften und den Einsatzleitungen für ihren unermüdlichen und teilweise auch gefährlichen Einsatz", sagte Dreyer.

Ministerpräsidentin Dreyer war gemeinsam mit Innenminister Ebling (beide SPD) und Umweltministerin Eder in Zweibrücken. SWR

Zahlreiche Straßen in Zweibrücken gesperrt

Verschiedene Straßen in Zweibrücken stehen unter Wasser. Zum Beispiel der Bubenhausener Kreisel. Dort war am Samstagmorgen auch die Auffahrt zur Autobahn dicht. Die Stadt hat eine Liste mit gesperrten Straßen veröffentlicht.

Gesperrte Straßen in Zweibrücken Bubenhauserstraße / Bubenhauser Kreisel / Unterführung in Richtung Friedrich-Ebert-Straße

Autobahnzufahrt Zweibrücken Mitte

Kaiserstraße (zwischen Fruchtmarktstraße und Bismarckstraße), inkl. Zufahrt zu Poststraße, Karlstraße, Wallstraße

Unterführung Poststraße

Lanzstraße / Kinokreisel /Gottlieb-Daimler

Brücke Hallplatz/Parkhaus zu Schillerstraße

Ortsdurchfahrt Rimschweiler – Hornbach für LKW ab 7,5t

Gleiwitzstraße

Fuß/Radweg Gleiwitzstraße

Allensteinstraße

Tilsitstraße

Schlachthofstraße Quelle: Stadt Zweibrücken (Stand: 10:45 Uhr)

Zweibrücken: Keller im Rathaus geräumt

Außerdem musste der Keller des Zweibrücker Rathauses geräumt werden, weil der durch das Hochwasser vollgelaufen ist, sagt Oberbürgermeister Marold Wosniza (SPD). Das Problem: In dem Keller waren wichtige Dokumente gelagert: die Unterlagen für die Kommunalwahl am 9. Juni. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt haben sie in Sicherheit gebracht.

Landrätin Ganster: Lage im Kreis entspannt sich langsam

Die Pegelstände gehen vielerorts zurück. Um vollgelaufenen Keller auszupumpen, hat der Kreis zusätzliche Pumpen aus umliegenden Gemeinden angefordert. Laut der Landrätin fehle es nicht an Manpower, sondern an Material. Der Kreis hatte zehn Boote bereitgemacht, für den äußersten Notfall. Die habe es aber zum Glück nicht gebraucht. Ganster hofft, dass die Boote auch am Samstag nicht eingesetzt werden müssen.

Das Schwesternwohnheim des Nardini-Klinikums in Zweibrücken. Hier pumpt die Feuerwehr seit Stunden Wasser aus dem Keller. SWR

Hochwasserlage in Zweibrücken bleibt angespannt

Schwarzbach und Hornbach sind in der Nacht von Freitag auf Samstag an mehreren Stellen über die Ufer getreten und haben weite Teile der Innenstadt von Zweibrücken unter Wasser gesetzt. Die Stadt bittet Menschen seit der Nacht darum, den Innenstadtbereich zur Sicherheit vorerst zu meiden - zu Fuß und auch mit dem Auto.

400 Einsatzkräfte bekämpfen Hochwasser in Zweibrücken

Seit Freitag ist die Feuerwehr unter anderem in Zweibrücken im Dauereinsatz. Zum Beispiel am Nardini-Klinikum. Dort wird quasi ununterbrochen Wasser aus dem Keller gepumpt. Unterstützt wird die Feuerwehr Zweibrücken vom THW und von Feuerwehren aus dem Umland und von zahlreichen Kräften aus Mainz und Ingelheim. Samstagmorgen waren laut Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger etwa 400 Einsatzkräfte in Zweibrücken im Einsatz. Zwischenzeitlich wurden sie von weiteren Kräften aus Mainz und Ingelheim abgelöst, damit die mal verschnaufen können.

Im Hintergrund ist die Angst, dass so blitzartige Wetterlagen in Zukunft häufiger kommen.

Betroffene pumpen selbst Wasser aus Kellern

Nicht nur die Einsatzkräfte sind seit Stunden auf den Beinen. Auch viele Menschen, deren Grundstücke und Keller überflutet sind. Weil die Feuerwehr nicht überall mit Wasserpumpen unterstützen kann, legen viele Betroffene selbst Hand an. Zum Beispiel Hausbesitzer Thomas Althoff in Zweibrücken. Er pumpt selbst Wasser aus seinem überschwemmten Keller.

Zur Situation am Freitag sagt er: "Das ging viel schneller, als wir dachten." Jetzt hofft Althoff, dass seine Pumpe im Keller durchhält und hofft, dass man mit einem "blauen Auge" davon kommt. Trotzdem. Im Hinterkopf sei die Angst, dass sich so blitzartige Wetterlagen in Zukunft häufen könnten.

Die Feuerwehr ist in Zweibrücken wegen der Überschwemmungen noch immer im Dauereinsatz. SWR

Hochwasser: Viele Züge im Westen der Pfalz fallen aus

Das Unwetter wirkt sich nicht nur auf die Straßen aus. Auch im Zugverkehr gibt es Probleme. Wegen des Unwetters gibt es seit Freitag in der Westpfalz und im Saarland massive Beeinträchtigungen und viele Züge fallen aus. Wegen des Hochwassers und der Überschwemmungen können laut Bahn auch keine Ersatzbusse eingesetzt werden. Betroffen sind mehrere S-Bahn-, Regionalbahn- und Regional-Express-Linien, die unter anderem über Kaiserslautern, Pirmasens und Saarbrücken fahren. Die Bahn rät von nicht notwendigen Reisen ins Saarland ab.