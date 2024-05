Bringt neuer Regen in der Südwestpfalz das Hochwasser zurück?

Viele Menschen in Zweibrücken, Contwig und Hornbach blicken mit Sorge auf den erneuten Regen. Die Hochwasservorhersagezentrale rechnet derzeit aber nicht mit Überflutungen.

Viele Keller oder Wohnräume sind noch nass und werden das auch noch Tage bleiben. Überall laufen noch Aufräumarbeiten entlang der Flüsse und Bäche in der Südwestpfalz. Da regnet es in Zweibrücken und in der Südwestpfalz aber schon wieder - und zwar seit Stunden. Auch der Blick auf die Wettervorhersage der kommenden Tage verspricht kaum Besserung. Gerade weil auch die Böden der Wiesentäler noch völlig durchtränkt sind, haben die Menschen Angst, dass das Hochwasser schnell wieder zurückkommen könnte.

Pegel an Hornbach und Schwarzbach steigen nur langsam

Die offiziellen Voraussagen für die Pegelstände an Schwarzbach und Hornbach können allerdings etwas beruhigen. Die Wasserpegel sollen zwar wieder steigen, aber nicht mehr so dramatisch, wie am Freitag und Samstag. Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz geht aktuell davon aus, dass die Pegel von Schwarzbach und Hornbach zwischen einem und anderthalb Metern unter den Höchstwerten vom Wochenende bleiben werden. Die Hochwassergefahrenstufe lag am Dienstag zur Mittagszeit bei einer "mäßigen Hochwassergefahr". Das bedeutet laut Hochwasservorhersagezentrale: "Es kann zu Ausuferungen und einer erhöhten Strömung im Uferbereich kommen." Überschwemmungen wären erst aber der nächst höheren Warnstufe wahrscheinlich.

Anwohner in Althornbach fürchten neues Hochwasser

Dennoch sitzt bei vielen Menschen der Schrecken vom Wochenende tief. Etwa bei Ortsbürgermeister Bernd Kipp (UWG, Anm.: Unabhängigen Wählergemeinschaft Althornbach) aus Althornbach. Wenn erneut Dauerregen einsetzt, fürchtet er, dass man kaum reagieren könne. Momentan seien noch zu wenig neue Sandsäcke da, sagt Kipp. Als das Wasser am Wochenende kam, sei alles ganz schnell gegangen. Da sei kaum Zeit geblieben - das kenne er von früheren Hochwassern anders.

Hornbach und Contwig rechnen nicht mit erneuten Überschwemmungen

Der Wehrleiter der Feuerwehr Hornbach, Thomas Hohn, ist zuversichtlich, dass sich die Lage nicht erneut verschlimmert. Aktuell werden in Hornbach Container aufgestellt, damit die Menschen dort ihren Müll entsorgen können. Außerdem werden Sperrmüll und Elektrogeräte eingesammelt. Auch in anderen Orten im Kreis Südwestpfalz gibt es Sammlungen und Container. Wo genau ist auf der Internetseite der Kreisverwaltung aufgelistet.

Nadine Brinette (CDU), die Bürgermeisterin von Contwig, geht ebenfalls davon aus, dass der Schwarzbach bei Contwig nicht erneut so weit über die Ufer tritt, dass Gebäude betroffen sein werden. Beide loben die große Hilfsbereitschaft unter den Bewohnern. Wer in Contwig nicht in der Lage ist, beispielsweise seinen Keller alleine auszuräumen, kann sich laut Brinette auch an den Bauhof wenden. Die dortigen Mitarbeiter würden älteren oder körperlich eingeschränkten Menschen dann helfen.