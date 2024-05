Wetter im Westen der Pfalz: Hier gibt es Hochwasser und Überschwemmungen

Im Westen der Pfalz regnet es seit Stunden ununterbrochen. Die Prognose zeigt, dass es auch in den nächsten Stunden so weitergehen wird. Die Pegel der Flüsse und Bäche steigen alarmierend. In der Südwestpfalz könnte sogar evakuiert werden.

Vor allem in der Westpfalz hat der langanhaltende Starkregen "Spuren" hinterlassen. Nach Angaben von Thomas Bettmann, dem Leiter der Hochwasservorhersagezentrale des Landes, gibt es drei Schwerpunktgebiete: an der Wieslauter, am Schwarzbach und Hornbach.

Wieslauter in der Südwestpfalz führt sehr viel Wasser

Die Wieslauter bei Bobenthal führt nach Angaben des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, Michael Zwick (CDU), zurzeit mehr Wasser als üblich. Am Vormittag sagte er noch, die Situation sei entspannt. Das wird sich aber ändern. Thomas Bettmann von der Hochwasserzentrale erwartet an der Wieslauter Ereignisse, die das zwanzigjährige Hochwasser überschreiten. In Bobenthal selbst könnte ein fünfzigjähriges Hochwasserereignis eintreten.

Einhundertjähriges Hochwasserereignis in der Südwestpfalz erwartet

Am Schwarzbach, am Pegel Thaleischweiler in der Südwestpfalz, rechnet die Hochwasserzentrale mit den stärksten Anstiegen. "Dort erwarten wir, dass der Scheitel in der Nacht zwischen 0 und 1 Uhr eintreten wird. Da erwarten wir einen Scheitel, der über einem einhundertjährlichen Ereignis liegt", sagt Bettmann.

Das Gleiche gelte für den Pegel Contwig, der ebenfalls am Schwarzbach liegt. Hier könnte am Samstagmittag ein fünfzigjähriges Ereignis bevorstehen. Bereits in der Nacht wird der Pegel zwischen 3,70 Meter und 4 Meter erwartet. Keller könnten volllaufen.

Lage in der Südwestpfalz am ernstesten

In der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben am Schwarzbach hat die Feuerwehr einiges zu tun. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, dass dort gerade ein Keller nach dem anderen ausgepumpt werde. Es werde geprüft, ob Menschen in Sicherheit gebracht werden müssten. Es gebe "massive Überflutungen" bei Thaleischweiler und Rieschweiler.

Die Wieslauter in Bobenthal ist noch nicht übers Ufer getreten. SWR

Angespannt, aber handhabar - so ist aktuell die Hochwasserlage in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Das sagte der Wehrleiter der Feuerwehr. Auch hier würden im Schwarzbachtal einige Keller ausgepumpt. Sicherheitshalber werden Sandsäcke an die Bürgerinnen und Bürger ausgeteilt, zum Beispiel in Dellfeld, Wiesbach, Hornbach und Mauschbach. Auch Straßen sind überschwemmt.

Feuerwehr warnt am Hornbach und Schwarzbach Anwohner

Im Schwarzbachtal rechnet die Feuerwehr mit Überflutungen. Sie ist im Hornbach- und Schwarzbachtal mit einem Lautsprecherwagen durch gefährdete Straßen gefahren, um die Anwohner zu warnen. Sie sollten Vorkehrungen treffen, falls es zu einem Hochwasser kommt. In der Verbandsgemeinde wurde ein Krisenstab gebildet, der die Hochwasserlage beobachtet.

Die Hochwasserlage wirkt sich auch auf den Verkehr aus. Zwischen Mörsbach und Kirrberg bei Zweibrücken ist die Straße wegen eines Erdrutsches voll gesperrt. Auch die Straße zwischen Dietrichingen und Kirchbacher Mühle in der Südwestpfaz ist wegen eines Erdrutsches zurzeit nicht befahrbar. Am Queidersbach bei Steinalben wurde der Pegelstand von einem Meter überschritten. Normalerweise liegt er bei knapp 20 Zentimetern.

Stadt Zweibrücken: Pegel steigen schnell

Schwarzbach und Hornbach liegen in Zweibrücken deutlich über der 4-Meter-Marke. Die Feuerwehr ist im Dauereinsat. Freiflächen laufen voll, das Wasser steht zum Teil schon unter den Brücken. In der Innenstadt werden laut Stadt Sandsäcke gefüllt. Die Feuerwehr bereite sich darauf vor, Menschen in Sicherheit zu bringen. Kurios: Ein Bulle musste von einer vollgelaufenen Weide geholt werden, weil er es selbst nicht mehr konnte.

Hochwasser-Gefahr auch in der VG Baumholder

Der Kreis Birkenfeld, zu dem auch die Verbandsgemeinde Baumholder zählt, hat eine Warnung herausgegeben. Es bestehe große Gefahr "für Leib und Leben". Bürgerinnen und Bürger müssen mit Überflutungen und Erdrutschen rechnen - vor allem an Glan und Steinalp. Der Deutsche Wetterdienst geht von einem Hochwasser aus, wie es nur alle zehn bis zwanzig Jahre auftritt. Am Glanpegel Odenbach wird mit 3,20 Meter gerechnet. Die Höchstwerte sollen morgen erreicht werden.

Überschwemmte Straßen im Westen der Pfalz

An vielen Orten in der Westpfalz ist weiter mit schnell ansteigenden, ungewöhnlich hohen Wasserständen zu rechnen. Bebaute Gebiete könnten ebenso wie Straßen überschwemmt werden. An der Felsalbe bei Walshausen zum Beispiel wurde am Vormittag der Pegelstand eines Hochwassers überschritten, das nur alle 20 Jahre auftritt. Dort stand der Pegel bei fast drei Metern – üblicherweise führt die Felsalbe gut einen Meter Wasser.

Über die Ereignisse in der Westpfalz berichten wir fortlaufend in diesem Artikel.