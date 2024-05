Nach Hochwasser in der Südwestpfalz: Einige Haushalte noch ohne Strom

Nach den starken Regenfällen und Überflutungen im Kreis Südwestpfalz hat sich die Lage weiter entspannt. In der Stadt Zweibrücken laufen nach Angaben eines Sprechers aber noch mehr als 100 Einsätze.

Weitere Infos zur Hochwasser-Lage in Rheinland-Pfalz und in der Südwestpfalz finden Sie auch im Live-Ticker.

Noch immer ist für die Einsatzkräfte in der Südwestpfalz keine Ruhe eingekehrt. Noch immer legen sie Pumpen und Schläuche in Keller, um das Wasser herauszupumpen. Allein in der Stadt Zweibrücken laufen derzeit noch etwa 120 Einsätze, hieß es von der zuständigen Feuerwehr.

Einige Haushalte in Zweibrücken noch immer ohne Strom

Die Feuerwehr geht aber davon aus, dass sie alle Einsätze bis zum Abend abschließen kann. Das liege vor allem an den sinkenden Pegelständen der Flüsse Hornbach und Schwarzbach. Das entspanne die Situation deutlich, sagte ein Sprecher. Trotzdem fehle in einigen Haushalten noch der Strom, weil dieser zum Schutz der Einsatzkräfte in einigen Straßen abgeschaltet worden sei. Aber auch hier ist die Feuerwehr optimistisch und rechnet damit, dass bis zum Abend alle Haushalte wieder Strom haben.

Wer in Zweibrücken aktuell noch keinen Strom hat, soll sich am besten unter der Service-Hotline der Stadtwerke unter 06332/874555 melden und dort Bescheid sagen. So könnten die Stadtwerke einen genaueren Überblick bekommen, wo die Stromversorgung noch unterbrochen ist, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Lage entspannt sich auch in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Nach Informationen der Feuerwehr sind in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land mittlerweile fast alle Keller ausgepumpt worden. Auch die Stromzufuhr zu allen Haushalten in der Verbandsgemeinde sei wieder hergestellt. Nur in Dellfeld, Contwig und in Hornbach sei die Feuerwehr noch am Keller auspumpen. Generell würden die Pegelstände sinken.

Stadt will Müll-Container in Zweibrücken aufstellen

Die Stadt Zweibrücken prüft nach eigenen Angaben zurzeit, wo, wann und wie viele Müll-Container aufgestellt werden müssen. Dort könnten betroffene Einwohner dann ihren Müll entsorgen, der wegen des Hochwassers entstanden ist.

Wörtlich heißt es dazu in einer Mittleilung der Stadt: "Beschädigtes Material kann von Bürgerinnen und Bürgern kostenfrei in diesen Containern entsorgt werden. Die Container werden regelmäßig geleert, um eine kontinuierliche Entsorgungsmöglichkeit zu gewährleisten. Wir bitten darum, dass Elektrogeräte nicht in den Containern entsorgt werden, sondern daneben platziert werden.

Auch der Kreis Südwestpfalz plant eine ähnliche Aktion. Genaue Informationen dazu folgen.