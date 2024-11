Wie jedes Jahr pünktlich am 11.11. um 11:11 Uhr wird in Mainz, Koblenz und Trier das Startsignal für Fastnacht und Karneval gegeben. Mancherorts wird schon am Wochenende gefeiert.

Wenn auf nichts mehr Verlass ist, darauf ist Verlass. Um 11:11 Uhr wird am Schillerplatz in Mainz das närrische Grundgesetz verkündet. Und dann geht die Feierei los, mit vielen Fastnachtssitzungen und Partys bis zum Aschermittwoch am 5. März 2025.

Wer allerdings am Montag den Startschuss zur Fastnachtseröffnung auf dem Schillerplatz miterleben will, muss ein Ticket haben. Die Veranstaltung ist zwar restlos ausverkauft, aber niemand muss die Ohren hängen lassen. Der Mainzer Carneval-Verein will im Laufe des Montags noch Eintrittskarten anbieten, wenn die ersten Narren das Feld räumen. Und auch die Mainzer Zugplakettchen für 2025 sind ab Montag bei den Zugplakettchenverkäufern auf der Straße und in vielen Geschäften zu haben.

Karnevalsauftakt in Koblenz

In Koblenz wird am Montag ab 11:11 Uhr am Münzplatz gefeiert. Dort werden die neuen Tollitäten Prinz Lars vom Musselweißer Hamm und Confluentia Kim die Session 2025 eröffnen. Eine Riesen-Party: De Höhner, de Räuber und de Boore aus Köln machen Musik zum laut Mitsingen und natürlich auch Koblenzer Karnevalsgrößen, wie Dörte Dutt.

Aber nicht nur in Koblenz wird am 11.11. ordentlich gefeiert, sondern auch im Ahrtal. Die Gecken aus Heimbach-Weis treffen sich erst abends um 19:11 Uhr auf dem Marktplatz in Heimbach, wenn es kalt wird, wird im Gasthaus Siebenschläfer weiter gefeiert.

Region Koblenz feiert schon am Wochenende vor

Im Norden von Rheinland-Pfalz wird schon am Wochenende vorgefeiert, z.B. bei Karnevalspartys in Bendorf und in Windhagen. Die Gecken aus Heimbach-Weis laden auch schon Samstagabend zum Prinzenball ein. Am Montagabend, den 11.11. um 19:11 Uhr wird der Karneval dann offiziell eröffnet.

So wird in Trier der 11.11. 2024 gefeiert

The place to be für alle Närrinnen und Narren am 11.11. in Trier ist der Kornmarkt. Das Warm-up beginnt schon um 10:30 Uhr mit DJane REnt a Sushine. Der Countdown startet um 11:11 Uhr, mit der Wuppduserweckung, der Vorlesung der närrischen Gesetze. Anschließend stellt sich das designierte Trierer Prinzenpaar Christine II. und Stepahn I. von Euranien dem närrischen Publikum vor.

Trier, Koblenz, Mainz sind die großen Narrenhochburgen, aber auch in vielen kleineren Städten wird gefeiert. Die Gelegenheit sollte sich niemand entgehen lassen.