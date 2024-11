Karnevals-Auftakt: Partys rund um den 11.11. in Koblenz und der Region

Schon am Wochenende starten einige Karnevalsvereine im Norden von RLP mit Sitzungen und Partys in die neue Session. Der offizielle Startschuss fällt dann am 11.11. - unter anderem in Koblenz.

Ob bei der Rot-Blauen Nacht in der Stadthalle Bendorf, dem Prinzenball in der Festhalle Heimbach-Weis oder bei der ausverkauften Mädchen- und Herrensitzung in Windhagen - vielerorts wird die neue Session schon vor dem 11. November eingeläutet. Doch auch am Montag gibt es noch reichlich Gelegenheit, zu feiern.

Sessionseröffnung auf dem Münzplatz in Koblenz

Die Koblenzer Narren starten am 11.11. pünktlich um 11:11 Uhr in den Karneval. Es haben sich musikalische Karnevalsgrößen aus Köln angekündigt, genauso wie Koblenzer Lokalhelden. Nicht nur de Höhner, de Räuber und de Boore aus Köln, sondern auch Dörte Dutt, Torty de Banana und Edel Connection aus Koblenz und der Region sind beim Sessionsauftakt am Münzplatz dabei. Ebenfalls auf der Bühne sind die neuen Tollitäten Prinz Lars vom Musselweißer Hamm und Confluentia Kim, um die fünfte Jahreszeit zu eröffnen.

Das Koblenzer Tollitätenpaar kommt dieses Jahr von der Karnevalsgesellschaft KG Blau-Weiß Moselweiß: Confluentia Kim vom Musselweißer Hamm und Prinz Lars. SWR

Auf den Münzplatz passen nach Angaben des Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), Andreas Münch, etwa 5.000 Gäste. Er rechnet jedoch nur mit 3.500 bis 4.000 Närrinnen und Narren. Der Montag sei kein günstiger Tag fürs närrische Feiern, weil sich viele Menschen Urlaub nehmen müssten, so Münch.

Wer den Start der Session 2024/25 pünktlich erleben will, sollte ein bisschen Zeit einplanen, um auf den Münzplatz zu kommen. Jeder und jede, auch die Mitglieder der Karnevalsvereine, müssten durch die Einlasskontrollen. Das "Warm-Up" fängt dafür schon um 10:30 Uhr an, so AKK-Präsident Münch.

Andere Veranstaltungen am 11.11.

Aber nicht nur in Koblenz wird am 11.11. ordentlich gefeiert, sondern beispielsweise auch im Ahrtal. Um 11:11 Uhr findet der große Sessionsauftakt der KG Rot-Weiß Adenau auf dem Marktplatz statt. Vorher gibt es noch einen Gottesdienst. Die Messe beginnt um 9 Uhr.

Die Gecken aus Heimbach-Weis treffen sich um 19:11 Uhr auf dem Marktplatz in Heimbach, um den Start in die neue Karnevalssession zu begehen. Danach soll im Gasthaus Siebenschläfer weitergefeiert werden.