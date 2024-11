Was die Narren am 11.11. in Mainz erwartet

per Mail teilen

Helau, helau, der traditionelle Auftakt der Mainzer Fastnacht am 11.11. steht vor der Tür! Wer kein Ticket für den Schillerplatz hat, kommt mit etwas Glück trotzdem noch rein.

Für die Party auf dem Schillerplatz wurden, wie schon im vergangenen Jahr, im Vorfeld Tickets verkauft. Der Mainzer Carneval Verein (MCV) hatte die Eintrittskarten verlost. Wer ein Los gewonnen hatte, konnte sich eine Karte für 7 Euro kaufen. Nach Angaben des MCV ist die Veranstaltung ausverkauft, aber es gibt noch eine kleine Chance für Kurzentschlossene.

Tausende Narren in Mainz erwartet

Gegen 14 Uhr wird es an der Geschäftsstelle des MCV noch einmal Eintrittskarten geben. Wie viele in den Verkauf gehen, hängt davon ab, wie viele Narren bis dahin das Party-Gelände schon wieder verlassen haben. Insgesamt werden auf dem Schillerplatz laut MCV 9.000 Feiernde erwartet. Ganz wichtiger Programmpunkt der Party am Schillerplatz: die traditionelle Verlesung des närrischen Grundgesetzes um 11.11 Uhr.

Programm mit Fastnachts-Prominenz

Wie immer zählen die Feiernden auf dem Platz zusammen den Countdown herunter. Gefeiert wird dann bis 20 Uhr mit vielen Mainzer Fastnachtsgrößen - zum Beispiel Thomas Neger und den Humbas, den Mainzer Hofsängern, Doppelbock oder Oliver Mager.

Alle Narren und Närrinen sind gleich.

Glas- und Messerverbot auf dem Schillerplatz

Laut MCV habe man sich aufgrund der "deutlich gestiegenen Sicherheitsauflagen" auch dieses Jahr dafür entscheiden müssen, den Zugang zum Schillerplatz zu regeln. Das Gelände rund um den Schillerplatz ist daher eingezäunt. Die Stadt Mainz und die Polizei werden an den Eingängen kontrollieren, ob das bundesweit geltende Messerverbot eingehalten wird. Auch Spielzeugwaffen, die täuschend echt aussehen, sollen nicht mitgebracht werden. Außerdem gilt ein Glasverbot. Jeder Narr darf nur eine Halbliter-PET-Wasserflasche mitbringen.