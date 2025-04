Ostern ist für die Trierer Sängerknaben auch immer Auftrittszeit. Doch der Traditionschor hat die Herausforderung, genügend Nachwuchssänger zu finden. Und geht ungewöhnliche Wege.

Die Trierer Sängerknaben gibt es seit mehr als 60 Jahren. Zu ihrem Repertoire gehören Kirchenlieder aber auch weltliche Stücke. Der Traditionschor gehört fest zur Kultur- und Kirchenlandschaft in Trier und Umgebung. Fast alle drei Wochen treten sie auf, zum Beispiel in Gottesdiensten.

Auf der Suche nach neuen Stimmen schaut sich die Chorleitung regelmäßig auch in den Trierer Grundschulen um. Da das inzwischen nicht reicht, ist der Chor auf die Idee gekommen, Castings zu organisieren. Das Ziel: Neue Talente entdecken und das Interesse für das Singen bei den Sängerknaben wecken.

Neue Stimmen werden beim Casting getestet

Kurz vor dem Frühjahr war es dann soweit. Im Probenraum der Sängerknaben in Trier-Nord haben sich zwei kleine Jungen vorgestellt. Oskar und Nazar heißen sie. Chorleiter Krebs spielt ihnen am Klavier Töne vor. Die Jungen sollen sie dann nachsingen. Nachwuchs für die Trierer Sängerknaben zu finden, wird immer schwieriger, so der Chorleiter. "Singen ist jetzt nicht unbedingt das Populärste, was es in Deutschland gibt", sagt er und lacht.

Sängerknaben konkurrieren mit anderen Freizeitangeboten

Hausmusik oder das gemeinsame Singen zu Hause sei heute nicht mehr selbstverständlich. Zudem gibt es viele unterschiedliche Freizeitangebote, Sportvereine und andere Hobbys der Kinder. Mit dieser großen Vielfalt müssen die Trierer Sängerknaben konkurrieren.

Auch die richtigen Wege zu finden, die Kinder für den Chor zu begeistern und anzusprechen, werden schwieriger, sagt Krebs.

Die Trierer Sängerknaben sind mehr als nur ein Chor. Dort singen Knaben ab der Einschulung bis hin zum Männerchor.

Singen als Erfolgserlebnis

Um bei den Sängerknaben mitzusingen, gilt: Je besser die Stimme ist, desto günstiger auch die Voraussetzungen. Umso größer ist für den Jungen das Erfolgserlebnis, weil er schneller Fortschritte macht. Umso größer ist auch die Motivation. Wie Volker Krebs sagt: Die Grundvoraussetzung ist, dass man eine Begeisterung fürs Singen mitbringt und eine Bereitschaft mitbringt, sich im Chor zu engagieren und die Stimme Grundfunktionen mitbringt.

Beim Sport sei der Erfolg leichter messbar, weiß der Chorleiter. Wer beim Fußball-Turnier 3:1 gewonnen hat, hat ein klares Ergebnis. Wenn dagegen jemand bei der Musik gesagt bekommt: "Der Gesang war schön und rund", müsse ein Kind erst einmal lernen, das einzuordnen. Auch die Rahmenbedingungen für das Singen im Chor sind mit dem heutige Alltag der Familien nicht immer leicht unter einen Hut zu bringen. Also zweimal in der Woche zu proben und bei Konzerten aufzutreten.

Wer zu den Sängerknaben findet, bleibt meist dabei

Die Familie müsse das natürlich mittragen. Aber wenn die Jungs einmal mit den Sängerknaben die Freude am Singen gefunden haben, dann laufe es in der Regel wirklich gut, sagt Krebs. Sie bleiben dann meist jahrzehntelang. Später mit dem Männerchor.

Derzeit sind 14 Jungen im Chor der Sängerknaben. Dort bleiben sie bis zum Stimmbruch. Danach wechseln sie zu den Männerstimmen. Das heißt für den Knabenchor, dass die Kinder nur eine relativ kurze Zeitspanne dabei sind.

Die Jungen sind aber nicht nur bei den Proben zusammen, sondern sie verbindet auch viele gemeinsame Erlebnisse.

Sängerknaben bieten auch Ferienfreizeiten an

Jakob zum Beispiel ist ganz begeistert von den Ferienfreizeiten der Trierer Sängerknaben. Dann geht es unter anderem in ein Ferienhaus im Wald in der Eifel. Dort hätte er schon an einem Bach Staudämme gebaut oder Fußball gespielt. Auch Pharels Augen leuchten, wenn er auf die Freizeiten angesprochen wird. Die machen einfach Spaß.

Die Trierer Sängerknaben Der Chor heißt vollständig "Die Trierer Sängerknaben - Chorknaben der Barmherzigen Brüder von Mariahilf e.V." und besteht seit mehr als 60 Jahren. Bruder Basilius Wollscheid hat den Chor 1962 gegründet - damit sind die Sängerknaben der älteste in Trier bestehende Knabenchor. Derzeit singen dort etwa 50 Jungen und Männer im Alter zwischen 6 und 45 Jahren. Der Chor ist in drei Subchöre aufgeteilt: den Nachwuchschor, den Knabenchor und die Männerstimmen. Bei den Trierer Sängerknaben singen Jungen ab der Einschulung bis zum Männerchor. Der Konzertchor setzt sich aus dem Knabenchor und den Männerstimmen zusammen. In der Chorgeschichte unternahmen die Sängerknaben viele Konzertreisen. Unter anderem nach England, Frankreich, Luxemburg und in die Schweiz. Als Höhepunkte werten die Trierer Sängerkaben ihre Auftritte in Rom, zum Beispiel als der Ordensgründer der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf, Peter Friedhofen, selig gesprochen wurde. Dort gestalteten die Trierer Sängerknaben Gottesdienste im Petersdom, im Lateran, in Santa Maria Maggiore und in der Basilika St. Paul vor den Mauern. Seit 2010 ist Volker Krebs Chorleiter der Trierer Sängerknaben und Regionalkantor der Fachstelle Kirchenmusik Trier.

Ein Konzept, das der Chor auch künftig weiterführen will. Wie Chorleiter Volker Krebs sagt, "das Besondere bei den Trierer Sängerknaben ist viel Freude, gute Musik, stimmliche Ausbildung und eine vielseitige Freizeitbeschäftigung." Außerdem - so glaubt Volker Krebs - kommt die Motivation auch durch die Auftritte, den Applaus. Und die Gemeinschaft, die motiviert auch.

In der Eifel wird für die Osterkonzerte geprobt

Kurz vor Ostern geht es wieder in die Eifel in ein Ferienhaus. Dort wird dann täglich für die Konzerte an Karfreitag und Ostern geprobt. Die Karfreitagsliturgie beginnt um 15 Uhr in der Klosterkirche der Barmherzigen Brüder Trier (Brüderkrankenhaus).

Am Ostersonntag treten die Trierer Sängerknaben ab 9:30 Uhr mit einer Mozart Messe und dem bekannten Halleluja von Händel auf. Begleitet von Musikern des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier. Ort: Klosterkirche der Barmherzigen Brüder Trier (Brüderkrankenhaus).