Pfälzer Saumagenorden an Mainzer Hofsänger

Die Schifferstadter Karnevalsgesellschaft Schlotte verleiht am Dienstagabend zum 31. Mal den Pfälzer Saumagenorden. Preisträger in diesem Jahr sind die berühmten Mainzer Hofsänger.

Die Mainzer Hofsänger seien ein fester Bestandteil der Fastnacht - nicht nur in Rheinland-Pfalz, so heißt es in der Begründung für die Preisverleihung. Die Gruppe stünde weltweit für den karnevalistischen Chorgesang. Außerdem seien sie sozial engagiert und hätten bereits Spendengelder in Millionenhöhe ersungen.

Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung und empfinden es als große Ehre, in den erlauchten Kreis der Saumagen-Ordensträger einzutreten.

Die Mainzer Hofsänger selbst freuen sich nach eigenen Angaben riesig darüber, in den "erlauchten Kreis der Saumagen-Ordensträger einzutreten." Für die 18 Mitglieder gäbe es aber natürlich keine 18 Saumägen-Tropähen, so eine Sprecherin der Schifferstadter Karnevalsgesellschaft Schlotte. "Es gibt einmal den regulären Orden und dann noch 18 Kleine zum Anstecken ans Revers der roten Jacketts."

Die Mainzer Hofsänger bei der SWR4 Radiofastnacht. SWR Ben Pakalski

Ihren Ursprung hatten die Mainzer Hofsänger bereits 1926 im Mainzer Konservatorium - als sich 20 Mitglieder unter dem Namen "Mainzer Hochschulsänger" zu einem Extra-Chor des Konservatoriums zusammenschlossen. Einige Jahre später distanzierte sich nach Angaben der Hofsänger das seriöse Institut für klassische Musik von der humorvollen Gesangsgruppe. Woraufhin sie ihren Namen in den heutigen änderten: Mainzer Hofsänger. Über die Jahre hinweg wurde die Gruppe - auch international - immer populärer.

Traditionsreich: Der Pfälzer Saumagenorden

Der Pfälzer Saumagenorden wird jedes Jahr an Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport verliehen. Bisherige Träger waren unter anderem Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl, Fußball-Legende Fritz Walter, Fernsehkoch Horst Lichter oder Ministerpräsidentin Malu Dreyer. 2020 erhielt CDU-Politkerin Julia Klöckner den Orden. Dann fiel die Verleihung Corona-bedingt für zwei Jahre aus. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die Brüder und Bauunternehmer Heberger aus Schifferstadt.

Julia Klöckner wurde in Schifferstadt der "Saumagen-Orden" verliehen. SWR Mechthild Becker

Saumagen aus Rosenquarz

Der Orden ist übrigens ein 740 Gramm schwerer Rosenquarz in Form eines Saumagens. Von der Größe her füllt er gut einen Handteller aus. Der Orden ist an einer Silberkette befestigt, damit er um den Hals getragen werden kann.