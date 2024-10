MCV stellt neuen Wagenbauer für Rosenmontagszug in Mainz vor

Stefan Hisge wird künftig die Motivwagen für den Rosenmontagszug in Mainz bauen. Nach mehr als 60 Jahren löst er Dieter Wenger ab.

Ein echter "Meenzer Bub" wird ab jetzt die Gestaltung der politischen Motivwagen für den Rosenmontagszug übernehmen: Stefan Hisge. Der gelernte Elektriker sei ein "technischer Allrounder", sagte er bei seiner Vorstellung beim Mainzer Carneval Verein (MCV).

Neuer MCV-Wagenbauer freut sich auf neue Aufgabe

Hisge ist 51 Jahre alt und kommt aus Mainz-Gonsenheim. Der Familienvater hat schon in vielen Gewerken gearbeitet, unter anderem im Fahrzeugbau. Aktuell arbeitet er in der Anlagentechnik eines großen Unternehmens. Nun hat er eine eigene Firma gegründet, das "Wagenbau-Team Mainz". Von seinem Vorgänger Dieter Wenger hat er das komplette Team übernommen.

Für mich sind die Motivwagen des MCV ein kulturelles Erbe, das es zu bewahren gilt und ich freue mich riesig, die Herausforderung anzunehmen.

MCV-Präsident Hannsgeorg Schönig sagte bei der Vorstellung des neuen Wagenbauers, er sei zuversichtlich, dass Stefan Hisge seine Aufgabe meistern werde, auch wenn die Fußstapfen, in die er trete, durchaus groß seien.

Dieter Wenger hinterlässt großes Erbe

Über mehrere Jahrzehnte hatte Dieter Wenger mit seinem Team die Motive des Rosenmontagszug gebaut. Immer an seiner Seite: seine Frau Hannelore. In warme Strickjacken gepackt verbrachten die beiden die Winter in der zugigen MCV-Wagenhalle - und taten das voller Begeisterung und mit viel Freude.

1973 hatten sie sich selbstständig gemacht und eine Firma gegründet. Die Mitarbeitenden bauten neben Motivwagen auch Bühnenbilder, nicht nur für Fastnachtsvereine, sondern auch für Unternehmen wie Schott, Red Bull oder das ZDF. Im vergangenen Jahr zog das Ehepaar Wenger dann schließlich aus gesundheitlichen Gründen einen Schlussstrich unter die närrische Karriere.

MCV entscheidet über Motive der Wagen

Welche Themen aus der Innen- und Außenpolitik schließlich in überlebensgroße, rollende Karikaturen verwandelt werden, entscheidet die Zugleitung des Mainzer Carneval Vereins (MCV). Jedes Jahr stimmt sie in einer Sitzung über Ideen und Entwürfe für die Wagen ab, die eine Kreativgruppe zuvor entwickelt hat. Und dann werden aus den Zeichnungen in der Wagenhalle des MCV in Mombach die Figuren gebaut. Monatelang dauert dieser Prozess, den ab sofort Stefan Hisge leiten wird.