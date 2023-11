Seit Jahrzehnten entwirft und baut Dieter Wenger Motivwagen für den Rosenmontagszug in Mainz. Im kommenden Jahr hört er auf. Wie es dann weitergeht, ist noch unklar.

Dieter Wenger und seine Frau Hannelore sind sich einig: Im kommenden Jahr wollen sie sich aus dem Geschäft des Wagenbauens zurückziehen. Es falle nicht leicht, sagt Dieter Wenger. Es gebe aber auch gesundheitliche Gründe. Er ist inzwischen 83 Jahre alt.

"Es ist ja doch anstrengend. Man muss immer parat sein."

In warme Strickjacken gepackt, verbringt das Ehepaar nun wieder seine Tage in der zugigen Halle des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) in einem Mombacher Industriegebiet. Dort wird bereits geschweißt, lackiert und gesägt. Es handelt sich um Auftragsarbeiten von anderen Fastnachtsvereinen und einem Mainzer Unternehmen. Mit dem Bau der Motivwagen für den Rosenmontagszug 2024 geht es in den nächsten Tagen los.

Das Ehepaar Wenger in seinem Büro in der Wagenhalle des MCV in Mainz. SWR C. Lutz

Bau der Motivwagen beginnt im November

Der 8. November sei für ihn der Stichtag, sagt Wenger. Bis dahin müsse er wissen, wie viele Wagen der MCV bauen lassen möchte und für welche Motive man sich entschieden habe. Im Moment schätze er, dass kommendes Jahr etwa elf Motivwagen beim Rosenmontagszug in Mainz mitfahren werden. Die Themen sind wie immer geheim.

Mit Schnitzen ging es bei Dieter Wenger los

Dieter Wenger hat früh seine Eltern verloren und ist bei seinen Großeltern in Mainz aufgewachsen. Da der Betrieb der Familie im Krieg zerstört wurde, musste sich der Großvater etwas einfallen lassen, um seine Familie zu ernähren. An einer kleinen Werkbank schnitzte er Spielzeug und malte es an. Gemeinsam verkauften sie die Sachen dann an Bauern in Hechtsheim oder Gonsenheim. "Da haben wir einen Puppenkopf gegen ein paar Kartoffeln eingetauscht und hatten wieder für ein paar Tage etwas zu Essen", erinnert sich Wenger. Sein Großvater habe damals die Grundlage dafür gelegt, dass er sich mit dem Thema Figuren beschäftigt habe.

Kein Rosenmontagszug ohne Zugente

Eine Figur, die Dieter Wenger erfunden hat, ist die Zugente. Wenn die große, gelbe Ente durch die Mainzer Innenstadt rollt, wissen alle: Der Rosenmontagszug ist vorbei, nun kommen die Kehrmaschinen. Der Unterbau der Zugente besteht aus einem alten VW-Käfer. Da es beim Rosenmontagszug immer mal wieder größere Lücken geben kann, wollte Wenger eine letzte Zugnummer kreieren, bei der dann alle wissen: Jetzt ist der Zug vorbei. Aus dieser Idee ist dann die große gelbe Zugente geworden. In den Anfangsjahren sei der Auspuff öfter mal von Feiernden mit Luftschlangen und Konfetti verstopft worden. Inzwischen hat die Zugente einen Elektromotor und fährt mit Strom.