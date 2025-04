Aktuell laufen in Ludwigshafen die Dreharbeiten zum neuen Tatort mit den Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern. Am Dienstag war am Containerhafen Action angesagt.

In der Szene am Ludwigshafener Containerhafen ist Tatort-Kommissarin Johanna Stern, Schauspielerin Lisa Bitter, in ungewohnter Mission unterwegs: als verdeckte Ermittlerin in der hart umkämpften Fahrrad-Kurier-Szene. Dementsprechend tritt die Undercover-Kurierin mit Zeitdruck und Tempo in die Pedalen.

Tatort in Ludwigshafen: Kommissarin Stern wird entführt

Plötzlich wird die Fahrertür eines Lieferwagens aufgerissen, Stern muss stark abbremsen, flucht und verliert ihr Handy, während Unbekannte sie in den Lieferwagen zerren. Bei der rasanten Entführungs-Szene, die am Dienstag am Ludwigshafener Containerhafen gedreht wurde, kam auch eine Stunt-Frau zum Einsatz, nämlich in dem Augenblick als die Tür des Lieferwagens aufgerissen wird.

Lisa Bitter spielt im neuen Tatort als Kommissarin Johanna Stern eine verdeckte Ermittlerin. SWR

Eine verdeckte Ermittlerin auf dem Fahrrad zu spielen, das macht der 42-jährigen Schauspielerin Lisa Bitter, die jetzt schon seit zehn Jahren für die Kripo Ludwigshafen ermittelt, großen Spaß:

Neuer Ludwigshafener Tatort liefert tiefe Einblicke in Fahrrad-Kurier-Szene

Hier kurz die Story des neuen Tatorts: Ein Fahrrad-Kurier will bei der Polizei in Ludwigshafen Anzeige erstatten, läuft aber dann kurzentschlossen weg und wird direkt danach überfahren. Chef-Kommissarin Lena Odenthal hat den Verdacht, dass es sich hier nicht nur um einen Verkehrsunfall handelt. Auf Betreiben ihrer Kollegin hin, befürwortet die Erste Kommissarin Odenthal, dass Johanna Stern undercover als Fahrrad-Kurierin ermittelt. Der Chef des Polizeipräsidiums darf davon aber nichts wissen....

Der neue Tatort trägt übrigens den Arbeitstitel "Avanti". Der endgültige Titel steht zwar noch nicht fest, aber das zeigt schon, dass das Team um die Kripo Ludwigshafen rasant unterwegs ist.

Aufnahme läuft. Jede Szene wird beim Dreh des neuen Tatorts in Ludwighafen aus den verschiedensten Perspektiven abgelichtet. Schauspielerin Lisa Bitter dreht dafür viele Runden mit dem Fahrrad. SWR

Ulrike Folkerts: "Ich liebe meine Rolle als Lena Odenthal"

Zwischen den beiden Kommissarinnen Odenthal und Stern entsteht dadurch eine neue besondere Beziehung. Denn sie müssen ein Geheimnis hüten. Ulrike Folkerts beschreibt das so: "Dieses Spiel macht den Tatort auch so reizvoll, weil wir ein Geheimnis haben und Johanna undercover ist. Dann kann man sie nicht erreichen, und es besteht viel Sorge, ob wir das so durchziehen können. Es ist manchmal heikel und irgendwann ist Johanna tatsächlich komplett verschwunden und wir müssen uns im Präsidium sehr große Sorgen machen."

Tatort-Chef-Kommissarin Lena Odenthal. SWR

Auf die Frage, wie sie es empfinde, nun beim 83. Tatort die Kommissarin Lena Odenthal zu spielen, sagte Folkerts: "Ich liebe es. Ich mach das wirklich wahnsinnig gerne." Obwohl sie nie pfälzisch sprechen werde, sei sie inzwischen irgendwie in Ludwigshafen angekommen und fühle sich mit den Menschen hier verbunden.

Viel technischer Aufwand beim Tatort-Dreh in Ludwigshafen zur Entführung von Kommissarin Stern am Containerhafen. SWR

83. Ludwigshafener Tatort: Dreharbeiten noch bis Freitag

Am Dienstag hat auch Folkerts am Containerhafen in Ludwigshafen eine kleine Szene gespielt: Im Hintergrund ist der Lärm vom Umladen der Container zu hören und voll beladene Lkw donnern vorbei. Lena Odenthal ist auf der Suche nach ihrer vermissten Kollegin. Die letzte Spur führt sie in den Hafen. Dort findet sie auf dem Boden das Handy von Johanna Stern.

Die Dreharbeiten in Ludwigshafen laufen noch bis Freitag, mit weiteren sehr temporeichen Szenen in der Innenstadt. Ausgestrahlt wird der neue Tatort Anfang 2026. Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest.