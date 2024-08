Die Tickets für den 11.11. in Mainz werden dieses Jahr verlost

Traditionell feiern Tausende am 11.11. auf dem Mainzer Schillerplatz den Auftakt der Fastnacht. Wer dabei sein will, braucht Glück und muss sich online registrieren.

Die Teilnehmerzahl sei leider auch in diesem Jahr begrenzt, heißt es am Dienstag von Seiten des Mainzer Carneval-Vereins (MCV). Das Sicherheitskonzept lasse nicht mehr als 9.000 Personen zu, die gleichzeitig auf dem Schillerplatz feiern können.

Zudem seien die Kosten für die Durchführung der Veranstaltung mit allen Sicherheitsauflagen so hoch, dass der MCV einen moderaten Eintrittspreis von sieben Euro pro Ticket erheben müsse. So könne die Veranstaltung annähernd kostendeckend durchgeführt werden. Die Konsequenz: Die Tickets werden verlost.

Das Losverfahren beginnt morgen

Wer also auf dem Schillerplatz mitfeiern möchte, der muss sich am Mittwoch, 14.8. 2024 ab 18 Uhr, beim MCV auf der Homepage für das Losverfahren registrieren lassen.

Wer keine Möglichkeit hat, sich online zu registrieren, kann am Eingang der MCV-Geschäftsstelle in der Mainzer Innenstadt eine Registrierungskarte ausfüllen und sie dort in den Briefkasten werfen. Auch diese Karten kommen laut MCV in den Lostopf.

Einsendeschluss ist der 31.8. 2024 um 18 Uhr. Alle Teilnehmenden kommen laut MCV in einen digitalen Lostopf. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz werden dann die Gewinnerinnen und Gewinner gezogen.

Glück braucht man am 11.11. auch für die Restkarten

Laut MCV besteht zudem die Option, am 11.11. am Schillerplatz noch Restkarten zu kaufen. Einzelne Infos will der Fastnachtsverein noch bekannt geben. Die Garden und -Vereine seien im Vorfeld bereits über den Ablauf informiert worden.

Im vergangenen Jahr erntete der MCV Kritik

Im vergangenen Jahr hatte es Kritik an der Organisation der Veranstaltung gegeben. Der MCV hatte ohne große Ankündigung die Tickets online ebenfalls für 7 Euro verkauft.