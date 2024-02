Stefan Schmelzer arbeitet seit Oktober 2008 als multimedialer Reporter und Redakteur für das SWR Studio Mainz. Zuständig ist er für Hörfunk-Beiträge, Online-Artikel und die Regionalnachrichten. Als Reporter ist er in Rheinhessen und an der Nahe unterwegs. Die Themengebiete reichen von Gerichtsprozessen über Kommunalpolitik bis hin zu Sport, Spargelernte und Weinlese. Davor war er in der Hörfunk-Sportredaktion des SWR in Mainz. Beim SWR ist er seit 2002. Eine seiner Herzensangelegenheiten: Die Meenzer Fassenacht, die er jedes Jahr auch in die ARD trägt.