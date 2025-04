Sanierung des Theater Koblenz dauert länger als geplant

Das Koblenzer Theater muss länger in der Interimsspielstätte auf dem Festungsplateau bleiben: Die Sanierung des Theaters in der Innenstadt dauert länger als gedacht.

Eigentlich sollte das Theater in der Koblenzer Innenstadt nach einer umfangreichen Sanierung diesen Herbst wieder eröffnet werden. Daraus wird aber nichts: Wie die Stadt mitteilt, kann sie den Zeitplan nicht einhalten, die Sanierung dauert sechs Monate länger als gedacht.

Denkmalrecht und Brandschutz verzögern Sanierung am Koblenzer Theater

Seit vergangenem Herbst wird die 237 Jahre alte Spielstätte in der Innenstadt saniert. Für die Zeit der Bauarbeiten ist das Koblenzer Ensemble in ein Theaterzelt auf das Festungsplateau gezogen.

Nach Angaben der Stadt gibt es gleich mehrere Entwicklungen, die die Sanierungsarbeiten verzögern: die denkmalrechtlichen Vorgaben beim Dach am Deinhardplatz, neue Anforderungen im Brandschutz und der Zustand des Betriebsgebäudes in der Clemensstraße, der so nicht vorhersehbar war. Außerdem würden die Arbeiten an der Fassade länger dauern.

Sanierungskosten belaufen sich auf 38 Millionen Euro

Allgemein läuft die Sanierung laut Stadt aber gut: Die Arbeiten an der Bühnentechnik und der Dachkonstruktion kämen gut voran. Auch die Schadstoffsanierung wurde im vergangenen Herbst abgeschlossen - obwohl unter anderem Asbest gefunden wurde.

Trotz aller Verzögerungen würden auch die Kosten weiterhin im Rahmen liegen. Die Preise im Baubereich hätten sich vorteilhaft entwickelt, andere Aufträge seien günstiger gewesen als ursprünglich gedacht. Insgesamt rechnet die Stadt mit 38 Millionen Euro für die Sanierung. Die Stadt prüfe aber eine zusätzliche Förderung vom Land.

Spielzeit 2026/2027 soll im sanierten Theatergebäude stattfinden

Das Theaterzelt auf dem Festungsplateau soll eine Spielzeit länger genutzt werden. Nach Angaben der Stadt kann der avisierte Spielplan für die Spielzeit 2025/2026 auch im Theaterzelt umgesetzt werden. Der reguläre Spielbetrieb zur Saison 2026/2027 soll dann im sanierten Theatergebäude in der Innenstadt stattfinden.