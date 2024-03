Am ehemaligen Kraftwerk Biebermühle in der Südwestpfalz ist ein 95 Meter hoher Schornstein gesprengt worden. Am Nachmittag kippte der Turm, wie geplant, zur Seite.

Warum der Schornstein weg musste? Das Gelände gehört laut Polizei dem Bauunternehmen Küntzler aus Waldfischbach-Burgalben. Die Firma will Platz schaffen, um auf dem Areal künftig unter anderem Baugeräte abzustellen. Früher war das alte Gebäude ein Dampfkraftwerk in dem Kohle abgefeuert wurde, zur Stromversorgung in der Region. Bis Ende der 70er Jahre war das Kraftwerk in Betrieb.

Unvorhergesehene Probleme vor Sprengung am Kraftwerk Biebermühle

Die Sprengexperten mussten im Vorfeld der Sprengung mit einigen Herausforderungen kämpfen. Der Schornstein an der Biebermühle in Rodalben war nämlich deutlich dicker, als im Bauplan notiert. Für die 1,30 Meter dicken Wände mussten zahlreiche Löcher gebohrt und gut 17 Kilogramm Sprengstoff eingesetzt werden. Außerdem wurde eine Rampe aus Erde aufgeschüttet, damit der Sturz des Schornsteins etwas abgefedert wird.

Damit der Schornstein sicher zur Seite kippen kann, wurde am ehemaligen Kraftwerk Biebermühle eine Rampe aus Erde aufgeschüttet. SWR

Sprengung: Straßen, Bahnstrecke und Wanderwege waren gesperrt

Bei der Sprengung habe die Sicherheit oberste Priorität, so die Polizei. Deshalb wurde der Bereich rund um die Biebermühle weiträumig abgesperrt. Die B270 wurde in dem betroffenen Bereich gegen kurz vor 14 Uhr dicht gemacht und nach der Sprengung zeitnah wieder freigegeben. Auch die Landesstraße L477 nach Thaleischweiler-Fröschen und die dortige Bahnstrecke musste kurzzeitig gesperrt werden.

Außerdem mussten Anwohner für die Sprengung ihre Häuser vorrübergehend verlassen. Selbst einige Rad- und Wanderwege durften zeitweise nicht genutzt werden. Nicht betroffen waren allerdings die Autobahn A62 bzw. die Schwarzbachtalbrücke in der Nähe der Biebermühle. Dort wurde laut Polizei der Verkehr in der Zeit der Sprengung lediglich verlangsamt.

Polizei, Feuerwehr und Straßenmeistereien bei Rodalben im Einsatz

Für die Einsatzkräfte in der Region bedeutet die Sprengung viel Arbeit. Deshalb sind auch viele Leute im Einsatz: 19 Mitglieder der Polizei. Dazu mehrere Leute der Feuerwehr und der Straßenmeistereien. Außerdem mehrere Mitarbeiter der Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben und Rodalben. Die kontrollieren, ob sich auch jeder an die Absperrungen an den Rad- und Wanderwegen hält.