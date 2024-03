Ob Rosen in Ludwigshafen, Rehkitz-Rettung oder Schoko-3D-Drucker - Zeit für gute Nachrichten! Was da genau passiert ist, lest in unserem Blog nach.

Freitag, 22. März

"Passanten ein Lächeln auf die Lippen zaubern"

"Wir vom Berliner Platz" nennt sich eine Bürgerinitiative in Ludwigshafen. Über den zentralen Platz strömen täglich 40.000 Passanten. Die Initiative setzt sich seit Jahren für Sauberkeit und Sicherheit des Geländes ein. Startschuss für die Arbeit der Initiative ist in jedem Jahr das Verteilen von 1.000 Rosen. Wer beschenkt worden sei, gucke gleich nicht mehr so griesgrämig, finden die Leute von der Initiative.

🐇 Hurra, endlich Ferien!

Etwa 539.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz konnten heute nach der Schule den Ranzen oder Rucksack bis einschließlich Dienstag nach Ostern in die Ecke werfen. Für alle, die in den Osterferien nicht weit verreisen wollen, gibt es hier Ausflugstipps von uns.

31 Marathons in 31 Tagen - Ein Vater rennt für den guten Zweck

Simon Fischer aus St. Goarshausen hat in Kenia eine massive Dürre erlebt. Mit einem Extrem-Lauf will er auf den globalen Wassermangel hinweisen. Am vergangenen Montag ist er in Konstanz am Bodensee gestartet: 31 mal gut 42 Kilometer in 31 Tagen. Alle Achtung! Mittlerweile hat er den Schwarzwald durchquert und ist in Freiburg. Jetzt geht es Richtung Mittelrheintal.

Donnerstag, 21. März

🌲 Wie Eifeler Förster den Wald der Zukunft aufbauen

In Wolsfeld in der Eifel arbeiten Förster an einem Wald, der dem Klimawandel standhält. Tolle Sache, finden wir.

🍫 Schoko-3D-Drucker und mehr bei Jugend forscht

Schoko-3D-Drucker! Das klingt toll! Für den Landeswettbewerb "Jugend forscht" haben Schülerinnen und Schüler aber noch viele andere coole Sachen erfunden. Unsere Kollegin Ulrike Brandt hat sich angeschaut, welche verrückten Dinge die Nachwuchs-Forscher ausgetüftelt haben und wer welche Preise bekommen hat dafür in Ludwigshafen:

🌼 Es ist Frühlingsanfang - und das Wetter weiß das auch

Es ist mild und sonnig bei 13 bis 20 Grad. Dazu weht ein laues Frühlingslüftchen. Also, genießen! Am Wochenende soll es leider wieder schlechter werden.

Pfirsichblüte in Koblenz - der Frühling ist da SWR

Mittwoch, 20. März

Mehr Spielraum für Rehkitz-Rettung mit Drohnen

Jedes Jahr im Frühling sind wehrlose Rehkitze in Lebensgefahr. Sie liegen verborgen in Feldern und Wiesen und können buchstäblich unter die Mähwerke kommen. Seit einiger Zeit setzen Landwirte und Jäger Drohnen ein, um die Tiere rechtzeitig aufzuspüren und zu retten - mit Erfolg. Eine neue Weisung des Bundeslandwirtschaftsministeriums erlaubt nun, dass der Einsatz der Drohnen verstärkt werden kann.

👮‍♀️ Polizei in RLP darf hilfesuchende Anrufer künftig orten

Es klingt nach einem Filmplot, findet aber in der Realität leider immer wieder statt: Ein Mensch gerät in Not, schafft es die Polizei anzurufen, kann aber nicht sagen, wo es sich gerade befindet. Auch in Rheinland-Pfalz dürfen Hilfesuchende bald genau geortet werden, wenn diese über den Notruf "110" anrufen. Wir sagen euch hier mehr zu dem bundesweiten Pilotbetrieb.

Lotta und Kasimir sind zurück im Westerwald

Sie sind kleine Stars im Westerwaldort Rothenbach. Zum vierten Mal seit 2021 bauen dort momentan zwei Weißstörche ihr Nest. Ein Erfolg, der einem Storchenfan zu verdanken ist. Der hatte die super Idee zu einer Nisthilfe.

SWR Newscamp für Schüler in Kaiserslautern

Einblick in die Welt der Nachrichten: Das SWR Newscamp für Schüler ab Klasse 10 im SWR Studio Kaiserslautern brachte viele Aha-Momente für die Jugendlichen. Unter anderem ging es darum, wie man "Fake News" erkennen kann. In der digitalen Welt wird es immer schwieriger zu unterscheiden, was wahre und was falsche Nachrichten ist.

👨‍🎓 Bernkastel-Kues: Heimlicher Dreh für Harry Potter?

Zu diesem spannenden Gerücht können euch unsere Social Media-Kollegen mehr sagen. Wurde wirklich in Bernkastel-Kues gedreht oder war das Hokus Pokus?

Dienstag, 19. März

🍷 Design-Preis für Mehrweg-Weinflasche aus RLP

Der international renommierte iF Design Award geht in diesem Jahr auch an einen Designer aus Herxheim im Kreis Südliche Weinstraße - für eine Mehrweg-Weinflasche. Hier lest ihr mehr dazu.

👩‍⚕️ Krankenschwester mit Leib und Seele seit 45 Jahren

Mehr als ihr halbes Leben ist Martina Fuchs Krankenschwester an der Mainzer Universitätsmedizin. Und sie liebt ihren Beruf bis heute. Warum, das erzählt sie hier.

Montag, 18. März

🚍 In Gesellschaft einer antiken Göttin auf den Bus warten

Das soll eine ganz besondere Bushaltestelle werden, die da am Mainzer Stadtpark geplant ist. Unweit befindet sich ja das Leibniz-Zentrum für Archäologie. Eine Skulptur in Form einer antiken Göttin ist als Blickfang und Schutz geplant. Statt auf klassische Bushaltestellen-Sitze, können sich die Wartenden dann quasi IN den Frauenkopf hineinsetzen. Die Arbeiten dafür haben jetzt begonnen. Und so könnte es mal aussehen.