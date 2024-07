FCK-Traditionsmannschaft und Lotto-Elf in Mackenbach

Es wird ein Aufeinandertreffen von ehemaligen Fußballgrößen: Am Donnerstag spielen in Mackenbach die FCK-Traditionsmannschaft und die Lotto-Elf gegeneinander. Damit wollen sie dem Hospiz in Landstuhl helfen.

Rund 120.000 bis 150.000 Euro braucht das Hospiz Hildegard Jonghaus in Landstuhl an Spenden - jedes Jahr. Das sagt Marcus Klein, der Vorsitzende des Hospiz-Fördervereins. Bislang habe man die Summe Jahr für Jahr zusammenbekommen. "Es braucht aber Veranstaltungen wie das Benefizspiel", so Klein. Im Hospiz in Landstuhl im Kreis Kaiserslautern werden todkranke Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. dpa Bildfunk Michael Reichel Grundsätzlich bekomme der Träger eines stationären Hospizes 95 Prozent der Leistungen für die Pflege von den Krankenkassen bezuschusst. Die restlichen fünf Prozent müssen über Spenden aufgebracht werden. Ehemaliger FCK-Profi war im Hospiz in Landstuhl Die Idee für das Benefizspiel zwischen der FCK-Traditionsmannschaft und der Lotto-Elf entstand vor einem Jahr, wie Hardy Höfli erzählt. Er ist der Teammanager der Traditionsmannschaft. Damals wurde der ehemalige FCK-Profi Michael Dusek im Hospiz in Landstuhl auf seinem letzten Weg begleitet. "Es ist sensationell, wie sich die Menschen dort einbringen", lobt Höfli. Deshalb sei es "keine Sekunde" eine Frage gewesen, ob man die Einrichtung mit einem Benefizspiel unterstützen könne. Auch der Fördervereinsvorsitzende lobt die Arbeit im Hospiz, das vom Deutschen Roten Kreuz betrieben wird. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ehrenamtliche zeichnen das Hospiz aus", so Klein. 40 Menschen arbeiten dort, hinzu kommen zehn Ehrenamtliche, die speziell dafür ausgebildet wurden. Zehn Plätze gibt es in dem 2016 fertig gestellten Gebäude. Guido Buchwald prominentes Gesicht der Lotto-Elf Ein großes Team des Deutschen Roten Kreuzes wird laut Klein auch am Donnerstagabend in Mackenbach im Kreis Kaiserslautern im Einsatz sind und sich um die Verpflegung der Besucherinnen und Besucher kümmern. "Wir hoffen, dass trotz Ferienzeit einige kommen", sagt der Fördervereins-Vorsitzende, der auch CDU-Landtagsabgeordneter ist. Dankbar ist er auch den Organisatoren vor Ort um den zweiten Vorsitzenden, SPD-Landtagsabgeordneten und Ortsbürgermeister Daniel Schäffner. Audio herunterladen (41 MB | MP3) Wenn im Mackenbacher Waldstadion dann ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) die Lotto-Elf und die FCK-Traditionsmannschaft gegeneinander spielen, dann wird das auch eine Art "Familientreffen", wie Hardy Höfli sagt. Prominentester Name im Kader der Lotto-Elf ist Guido Buchwald, Weltmeister von 1990. Zum Kader gehören unter anderem auch der Handball-Weltmeister Henning Fritz, die ehemaligen Bundesliga-Profis Niko Bungert, Darius Wosz, Thomas Riedl, Harry Koch, Ex-FCK-Trainer Dirk Schuster und mit Karoline Kohr sowie Peggy Kutznik auch zwei Fußballerinnen. Axel Bellinghausen läuft für FCK-Traditionsmannschaft auf Bei der FCK-Traditionsmannschaft haben sich laut des Teammanagers unter anderem Axel Bellinghausen, Marco Reich, Oliver Schäfer, Manfred Plath oder Florian Fromlowitz angekündigt. "Da werden zwei tolle Mannschaften aufeinandertreffen", sagt Höfli - und ergänzt: "Das wird sicher ein schönes Spiel." Das Wichtigste an diesem Abend ist aber auch für Hardy Höfli, dass möglichst eine schöne Summe für das Hospiz zusammenkommt. Bereits am Nachmittag gibt es ein Nachwuchs-Schnuppertraining mit den Ex-Profis Dariusz Wosz und Edgar Schmitt. Außerdem wird ein Cheerleader/Hip-Hop-Workshop für Kinder und Jugendliche angebiten, wie der Hospiz-Förderverein mitteilt.