Spiderman besucht das verletzte Mädchen aus Speyer

Die 12-jährige Mia ist beim Brezelfest in Speyer zwischen die Wagen des Festumzugs geraten und schwer verletzt worden. Im Krankenhaus hat sie nun Besuch bekommen – von einem echten Superhelden.

Die Pfälzer Version von Spiderman heißt bürgerlich nicht Peter Parker, sondern Claudio Cantali. Und seine Superkraft ist es auch nicht, an Wänden entlang zu krabbeln und Netze zu verschießen, sondern Trost und Mut zu spenden. Seit mehr als zehn Jahren verkleidet sich der Schifferstadter in seiner Freizeit als Comic-Held Spiderman und besucht kranke Kinder. Am Montag war er bei einem Mädchen, dessen Fall bundesweit durch die Medien ging.

Claudio verkleidet sich als Spiderman, um kranken Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. SWR

Mehrere Verletzte beim Brezelfest

Mitte Juli sind beim historischen Brezelfest in Speyer während des traditionellen Umzugs zwei Festwagen zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, darunter auch die 12-jährige Mia. Cantali war mit seinem "Spiderman-Mobil" selbst Teil des Umzugs: "Auf einmal haben wir Blaulicht gesehen, Polizei, THW, Rettungshubschrauber…was da genau passiert ist, habe ich erst später erfahren. Da war sofort klar: Dem Mädchen will ich helfen!"

Über einen Aufruf auf seiner Facebook-Seite, über die er mehr als 2.000 Leute erreicht, gelingt es ihm tatsächlich, Kontakt zu der Familie aufzunehmen. Mia ist drei Mal operiert worden, hört er von ihrer Mutter. Und: Sie liegt noch immer im Krankenhaus.

Plötzlich steht Spiderman im Krankenzimmer

Und genau dort stand am vergangenen Montag dann plötzlich Spiderman im Türrahmen. Cantali hatte das heimlich mit der Mutter des Mädchens arrangiert. "Mia war erstaunt und hat gelacht", erzählt er später: "Mehr wollte ich nicht!". Wie immer, wenn Cantali kranke Kinder besucht, hatte er auch für Mia Geschenke dabei: ein Kissen, ein Bild, ein Armband…natürlich alles mit Spiderman drauf.

"Sie ist eine Kämpferin", sagt Cantali über Mia SWR

Er und Mia und ihre Familie hätten sich gut verstanden, sagt Cantali, der im bürgerlichen Leben als Warenhausdetektiv arbeitet. Nicht ausgeschlossen, dass Spiderman noch einmal wiederkommt. Aber erstmal müsse Mia jetzt wieder schnell auf die Beine kommen, das sei das Wichtigste: "Ich habe den Eindruck, sie ist auf einem guten Weg. Sie darf auch wohl bald nach Hause. Und sie ist eine Kämpferin."