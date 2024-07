Mehrere Menschen durch Unfall beim Brezelfest in Speyer verletzt

per Mail teilen

Beim Brezelfest in Speyer hat es laut Polizei am Sonntag einen Verkehrsunfall gegeben, dabei wurden vier Menschen verletzt. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ermittelt gegen einen Traktorfahrer.

Beim historischen Brezelfest in Speyer sind am Sonntag während des traditionellen Umzugs zwei Festumzugswagen zusammengestoßen. Laut Polizei war es ein Auffahrunfall im Bereich Domplatz, Industriestraße, Klipfelsau, und ereignete sich gegen 15:20 Uhr. Eine 12-Jährige wurde dabei schwer verletzt und drei weitere Personen leicht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ermittelt und hat jetzt Einzelheiten veröffentlicht.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Fahrer

Wie die Staatsanwaltschaft auf SWR-Nachfrage mitteilte, soll ein Traktorfahrer beim Festumzug auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren sein. Bei dem Traktor könnte ein technischer Defekt vorgelegen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versagten im Bereich des Gefälles am Domplatz auf Höhe der Steingasse bei einem Wagen die Bremsen. Trotz eines Ausweichversuchs des Wagenführers rollte das Fahrzeug auf einen davor fahrenden Festwagen auf.

Der betreffende Festwagen wurde sichergestellt und ein Gutachter soll das Fahrzeug überprüfen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Mehrere Menschen nach Auffahrunfall verletzt

Während des Unfalls hatten sich zwischen den beiden Wagen wohl mehrere Personen aufgehalten, die am Umzug teilnahmen. Darunter ein 12 -jähriges Mädchen, dass schwer verletzt wurde. Sie befand sich offenbar nicht auf einem Wagen, sondern als Fußgängerin dazwischen. Ursprünglich hieß es, dass das Mädchen auf einem der Wagen gesessen hatte. Außerdem wurden weitere Menschen verletzt, zuerst war die Rede von einer verletzten Person.

Laut Staatsanwaltschaft wurden neben der 12-Jährigen auch noch drei weitere Personen verletzt: eine 11-Jährige, eine 39-Jährige und ein 28-Jähriger.

Schwerverletztes Mädchen wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen - Zustand weiterhin stabil

Das 12-jährige Mädchen zog sich an beiden Oberschenkeln schwere Verletzungen zu. Der Staatsanwaltschaft zufolge erlitt sie offene Brüche und mindestens eine Arterie wurde verletzt. Der Verkehrsverein Speyer und Organisators des Brezelfests, Uwe Wöhler, sagte, dass das Mädchen mit ihrer Mutter per Rettungshubschrauber in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen wurde.

Ihr Zustand sei laut Polizei und Staatsanwaltschaft stabil. Nach Angaben von Wöhler hat das Mädchen aber viel Blut verloren. Der Unfall sei genau an der Stelle passiert, wo der Umzug aufgelöst wird und wo die Teilnehmer von den Wagen heruntermüssen.

Das verletzte Mädchen wurde nach dem Unfall beim Brezelfest in Speyer von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. IMAGO IMAGO / Fotostand

Verkehrsverein Speyer spricht von Supergau

Uwe Wöhler spricht, wie er selbst sagt, von einem "Supergau", denn: "Das Brezelfest wird seit 1910 gefeiert und viele Teilnehmer sagten, es sei der schönste und gelungenste Umzug seit Jahren gewesen, und dann wird er auf so schreckliche Weise abrupt beendet."

Es seien noch viele Wagen und Zugnummern auf der Strecke gewesen. Vor allem der letzte besonders große Wagen "musste über den Domhof abgeleitet werden". Sehr viele Zugteilnehmer seien noch dort gewesen und hätten das Unglück miterleben müssen.

Die Polizei ist allerdings der Meinung, dass der Umzug nicht abrupt unterbrochen wurde. Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist der Festumzug nach dem Unfall umgeleitet worden und ist damit quasi ausgelaufen, weil er in dem Bereich des Unfalls ohnehin geendet hat.

Polizei sucht nach Besitzern von möglichen Videoaufzeichnungen vom Bretzelfest-Umzug in Speyer

Die Polizei in Speyer bittet Zeugen, die mögliche Videoaufzeichnungen des Verkehrsunfalls haben, sich zu melden. Entweder telefonisch unter 06232 1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de.