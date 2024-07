Feuerwehreinsatz in Neustadt: Straße nach Unfall voller Getreide

per Mail teilen

Die Feuerwehr Neustadt hat schon viel gesehen, aber eine ganze Straße voller Getreidekörner dürfte auch für sie eine Premiere gewesen sein.

Am Donnerstagmorgen kam es dem Bericht der Feuerwehr in Neustadt zufolge zwischen den Ortsteilen Lachen-Speyerdorf und Duttweiler zu einem Verkehrsunfall: Ein Traktorfahrer war in Richtung Lachen-Speyerdorf unterwegs, als sich einer seiner beiden Anhänger löste und umkippte.

Feuerwehrleute müssen schippen

Verletzt wurde niemand, so die Feuerwehr, aber das geladene Getreide kippte einmal quer über die Straße: Die Landstraße zwischen Lachen-Speyerdorf und Duttweiler war über zwei Stunden nicht passierbar. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und griff zu Schippe und Schaufel, um den Schlamassel zu beseitigen. Der Anhänger konnte mit einer Seilwinde wieder auf alle viere bugsiert werden. Warum er sich überhaupt gelöst hatte, ist unklar. Laut Polizei ist eine Schweißnaht gebrochen. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 10.000 Euro.