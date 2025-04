Drei brennende Autos hatten in Harxheim (Kreis Mainz-Bingen) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Erst hieß es, es gebe keine Hinweise auf eine Straftat, nun ermittelt die Kripo wegen Brandstiftung.

In der Nacht auf den 6. April 2025 waren in der Nähe des Sportplatzes in Harxheim drei Autos in Flammen aufgegangen. Zeugen hatten gegen 3 Uhr die Polizei alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, brannten alle drei Fahrzeuge lichterloh. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen, die Autos waren aber nicht mehr zu retten. Es entstand ein Schaden von etwa 11.000 Euro.

Experte geht von Brandstiftung in Harxheim aus

Einen Tag nach dem Feuer hatte die Polizei gesagt, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass der Brand absichtlich gelegt worden sei. Inzwischen konnte ein Sachverständiger allerdings ausschließen, dass es einen technischen Defekt gab. Deswegen ermittelt die Kriminalpolizei Mainz nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.