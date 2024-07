Nach Brand: Dudenhofener Rathaus bleibt vorerst geschlossen

per Mail teilen

Nach einem Brand im Dudenhofener Rathaus ist die Stadtverwaltung aktuell nicht zu erreichen. Auch die Verwaltung von Römerberg ist von der Außenwelt abgeschnitten.

Weder Computer noch Telefone funktionieren in den Rathäusern der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. "Wir haben viele Anfragen, zum Beispiel nach Reisepässen", sagt Silke Schmitt-Makdice, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. "Aber im Moment können wir nur warten und niemandem helfen." Am Montag war im Server-Raum des Rathauses in Dudenhofen ein Brand ausgebrochen.

Auch Römerberg ist betroffen

Auch Römerberg ist betroffen, weil das Bürgerbüro die Server aus Dudenhofen mitbenutzt. Noch sei nicht klar, ob die Verbandsgemeinde die technischen Geräte nach dem Brand einfach so wieder in Betrieb nehmen darf, sagt Schmitt-Makdice. Ein Gutachter soll im Laufe des Mittwochs eine Einschätzung abgeben.

Rathaus muss gereinigt werden

Sobald der Gutachter grünes Licht gibt, sollen die Server der Verbandsgemeinde wieder hochgefahren werden. Im Bürgerbüro in Römerberg soll dann auch wieder eine Art Regelbetrieb gestartet werden. Bis das Rathaus in Dudenhofen wieder geöffnet wird, könne es noch eine Zeit dauern, sagt Schmitt-Makdice. Denn der Qualm sei durch das Treppenhaus in zwei Stockwerke gezogen. Das müsse aufwändig gereinigt werden.

Der Brand war am Montag kurz vor 13 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr vermutet einen technischen Defekt. "Das waren Notakkus, die da einen Kurzschluss ausgelöst haben", sagt Stefan Zöller, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Dudenhofen-Römerberg. "So etwas kann leider passieren."

Keine Menschen verletzt

Menschen sind bei dem Brand nicht verletzt worden. Und auch die Technik sei zumindest nicht komplett zerstört worden, sagt Zöller. "Wir haben bewusst nicht mit Wasser gelöscht, sondern mit CO2. Dadurch wurde der Server-Raum nicht unter Wasser gesetzt."