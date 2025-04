Kurz vor den Feiertagen waren in Mainz noch einmal Nerven gefragt:

Zwei Unfälle haben am Gründonnerstag für Staus und Behinderungen in der Stadt gesorgt.

So war ein Autofahrer am späteren Nachmittag in der Mainzer Oberstadt laut Polizei zu schnell unterwegs. Er verlor zwischen Kupferbergterrasse und Hauptbahnhof die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Laterne. Diese knickte daraufhin um. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, allerdings staute sich der Verkehr zurück bis zur Universitätsmedizin und in der anderen Richtung bis nach Mainz-Mombach. Verfolgungsfahrt in Mainz endet mit Unfall Um die Mittagszeit hatte bereits ein anderer Unfall für ein Verkehrschaos rund um den Mainzer Hauptbahnhof gesorgt. Dort fühlte sich ein Autofahrer von einem anderen abgedrängt. Weil dieser einfach weiterfuhr, raste der vermeintlich Abgedrängte ihm hinterher. Bei der Verfolgungsfahrt fuhr er allerdings über eine rote Ampel und krachte wiederum mit einem anderen Wagen zusammen. Feuerwehr muss nach Crash anrücken Auch bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Allerdings war der Zusammenstoß dermaßen heftig, dass Benzin aus einem der Unfallwagen lief. Deswegen musste die Feuerwehr anrücken und die Straße reinigen. Das sorgte ebenfalls für lange Staus. Der Autofahrer, der gedrängelt haben soll, konnte fliehen. Nach ihm sucht jetzt die Polizei.