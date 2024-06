Brand in Ludwigshafen-Hemshof in der Nacht zum Sonntag

In der Nacht zum Sonntag ist die Polizei zu einem Brand in Ludwigshafen-Hemshof ausgerückt. Die Rauchmelder in dem Mehrfamilienhaus verhinderten Schlimmeres.

Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen – die Ursache ist noch unbekannt. Die Wohnung und das Treppenhaus waren verraucht. Eine Person, die nicht gut laufen konnte, war in der Wohnung eingeschlossen und wurde von den Einsatzkräften gerettet. Sie wurde noch vor Ort behandelt und musste nicht ins Krankenhaus. Den Brand konnte die Feuerwehr schnell löschen. Feuerwehr: Rauchmelder verhindern Schlimmeres Nachdem der Rauch abgezogen war, konnten alle Bewohner des Hauses in Ludwigshafen-Hemshof wieder in ihre Wohnungen zurück. Laut Feuerwehr haben auch die Brandmelder in dem Haus Schlimmeres verhindert – auf diese Weise konnten die Einsatzkräfte schnell von den Bewohnern alarmiert werden. Insgesamt waren 28 Feuerwehrleute plus Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.