Junge Helfer treten bei der Queichtal-Challenge gegeneinander an

Gemeinsam Aufgaben lösen und als Team zusammenhalten. Dass sie das können, werden am Samstag 250 Kinder und Jugendliche von Hilfsorganisationen in der Südpfalz beweisen.

In der Südpfalz treten am Samstag die Jugendgruppen verschiedener Hilfs- und Rettungsorganisationen gegeneinander an. Bei der sogenannten "Queichtal-Challenge" lösen die Kinder und Jugendlichen verschiedene Aufgaben. "Im Notfall ist Teamwork gefragt" - das können die Kids unter Beweis stellen.

Einer der Stationen bei der letzten Queichtal-Challenge: Wasser-Parcours bei der DLRG Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

10 Stationen für die Jugendlichen bei der Queichtal Challenge

Mit dabei sind rund 250 Kinder und Jugendliche, die sich in ihrer Freizeit bei den freiwilligen Feuerwehren in der Pfalz, dem Technischen Hilfswerk (THW) dem Deutschen Roten Kreuz oder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) engagieren. An zehn Stationen können sie sich beweisen.

Bei der Queichtal Challenge sind mehrere Kinder- und Jugendfeuerwehren aus der Südpfalz und der Südwestpfalz dabei Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Seilbrücke bauen, Menschen retten

Bei der "Queichtal Challenge" muss zum Beispiel eine Seilbrücke über die Queich gebaut werden. Die Kinder und Jugendlichen bekommen außerdem die Aufgabe, einen Menschen am Fluss zu retten. Auch einen Hindernislauf wird es am Samstag geben.

Das Logo der Queichtal Challenge. Der Wettbewerb in der Südpfalz findet zum fünften Mal statt. Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Motivation fürs Ehrenamt in der Pfalz

Am Abend endet der Wettbewerb mit einer Feier beim Landauer THW. Die Queichtal-Challenge findet zum fünften Mal in der Südpfalz statt. Ziel ist es auch, die Kids zu motivieren, sich weiterhin bei den Hilfs- und Rettungsorganisationen zu engagieren.