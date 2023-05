Hemshof: Die Grundschule Gräfenau ist nur die Spitze des Eisbergs

In der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen müssen wahrscheinlich 40 Erstklässler wiederholen. Viele Kinder können zu wenig Deutsch. Liegt das an der fehlenden Sprachförderung in den Kitas?

Veton Osmani betreibt eine kleine Schreibwarenhandlung im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof. In der Pause kommen die Kinder aus der Grundschule Gräfenau, um bei ihm Süßigkeiten zu kaufen. Die Schule liegt direkt um die Ecke. Er bekommt die Probleme der Kinder mit: "Sie haben zu kurz Zeit, um die Sprache zu lernen." Kinder könnten zwar schnell lernen, doch auch die bräuchten Zeit. "Wenn wir ein Einwanderungsland werden wollen, dann muss man diese Problematik anders angehen", glaubt Osmani.

Kioskbesitzer Veton Osmani. SWR

Zu wenig Plätze in Ludwigshafener Kitas

Zwei Häuser weiter ist der Kindergarten der Ökumenischen Fördergemeinschaft Ludwigshafen (ÖFG). Hier versuchen Erzieherinnen und Erzieher den Kindern aus migrantischen Familien spielerisch deutsch beizubringen, bevor sie in die Schule kommen. Denn viele können die Sprache noch nicht. Das Problem: Mehrere Sprachförderprogramme von Bund und Land für Kinder sind eingestellt worden. Simone Muth ist Bereichsleiterin Kindertagesstätten (Kita) bei der ÖFG: "Das ist für uns ein schwerer Verlust, durch die Programme hatten wir Personal on Top."

Außerdem kämen Kinder erst spät in den Kindergarten - weil sie beispielsweise erst mit fünf Jahren nach nach Deutschland kommen oder es für sie bisher einfach keinen Platz in einer Kita gab - trotz Rechtsanspruch. In Ludwigshafen fehlen laut Stadtverwaltung fast 2000 Kita-Plätze. Oft fehlt bei eingewanderten Familien oft das Verständnis des deutschen Bildungssystems. Das Wichtigste für die Kinder sei aber: "Wir brauchen gezielte Sprachförderprogramme", sagt Simone Muth. Die Kinder müsssten für die Schule fit gemacht werden.

Gräfenau-Grundschule in den Schlagzeilen

Dass Sprachprogramme fehlen, bekommen auch Kinder und Schulleitung der Grundschule Gräfenau zu spüren. Die Schule ist in die Schlagzeilen gekommen, weil vorraussichtlich 40 Kinder die erste Klasse wiederholen müssen. Rund 98 Prozent der Kinder an der Schule haben einen Migrationshintergrund, viele haben Sprachprobleme. Die Schule sieht viel Förderbedarf bei den Kindern. Aber auch die Eltern sollten sensibilisiert und geschult werden, sagt Mächtle. Viele Kinder kämen nur unregelmäßig zum Unterricht. "Wir haben seit Jahren eine Mängelverwaltung", sagt Barbara Mächtle.

Kinder wiederholen die erste Klasse freiwillig

Einige Straßen von der Schule entfernt ist ein kleiner Lebensmittelladen. Eine Frau steht darin, sie spricht selber kaum Deutsch. Ihr Bruder hilft beim Übersetzten. Sie erzählt von ihrem Sohn, der im vergangenen Jahr die erste Klasse an der Grundschule Gräfenau wiederholen musste. Gut fand sie das nicht, aber es sei notwendig gewesen. Obwohl ihr Sohn vorher im Kindergarten war, hätten seine Deutschkenntnisse für die Schule nicht ausgereicht. "Es ist gut, dass mein Sohn die Klasse wiederholt hat", sagt die Mutter. "Jetzt kommt er gut mit."

Ibrahim Yetkin, Leiter des Treff International. SWR

Gegenüber der Schule ist der "Treff International". Hier versuchen Sozialarbeiter, Lernrückstände bei Kindern und Jugendlichen aufzufangen. "Der Stadtteil ist von Migration und vielen Kindern geprägt", sagt Ibrahim Yetkin, der die Einrichtung leitet. Hier gibt es Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe. "Wenn die Kinder nur unter gleichsprachigen Kindern aufwachsen, sprechen die natürlich auch kein Deutsch im Alltag." Damit verpassten die Kinder die Startchancen, die sie brauchten. Bis zu einem gewissen Grad können die Mitarbeitenden im "Treff International" das auffangen, doch wenn es um die Versetzung in die nächste Klasse geht, sind auch ihre Möglichkeiten ausgereizt. Im "Treff International" werden Kinder ab der 2. Klasse unterstützt..

Zur Sache Rheinland-Pfalz berichtet über die Grundschule Gräfenau

Im Hemshof und an den Ludwigshafener Grundschulen gibt es viele offene Baustellen. Das zeigt der Brandbrief, den Eltern zusammen mit Schulleiterinnen und Schulleiter am Dienstag an die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) geschrieben haben. Ihre Forderungen: Mehr Personal, kleinere Klassen, dauerhaft zwei Lehrkräfte in den ersten Klassen, schulübergreifende Sprachklassen, mehr Schulsozialarbeit und auch mehr Sprachförderung in den Kitas.

Zuvor schon hatte das Bildungsministerium angekündigt, spezielle Förderprogramme zu starten. Doch darin sieht Schulleiterin Barbara Mächtle keine Entlastung für sich und ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Die Grundschule Gräfenau ist am Donnerstag Thema im SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" ab 20.15 Uhr oder im Anschluss an die Sendung in der ARD-Mediathek.