Dennis Bartel

Janosch Beyer arbeitet als Multimedia-Reporter im SWR-Studio Ludwigshafen und ist für Radio und Online unterwegs. Nach einigen Semestern Theologiestudium in Tübingen hat er seine Ausbildung zum Redakteur an der Journalistenschule ifp in München und dem Konradsblatt in Karlsruhe absolviert. Im Anschluss war er drei Jahre lang für Kirche im Privatfunk tätig und wechselte im September 2022 zum SWR ins Studio Ludwigshafen.

Heimat im Südwesten

Gebürtig kommt Janosch Beyer aus Tübingen. Dort hat er mit 13 Jahren seine ersten Artikel für die Zeitung geschrieben – die Jugendseite des Schwäbischen Tagblatts. Zwischendurch lebte er in Bukarest, Graz, Taizé, Aalen, Karlsruhe und Freiburg, doch ist der Südwesten seine Heimat geblieben. Inzwischen ist er nach Mannheim gezogen und darf in der Pfalz arbeiten – umgeben von sonnigen Weinbergen und interessanten Menschen. Im Südwesten genießt er die Abwechslung: von den größeren Städten geht es schnell raus in die Natur des Schwarzwaldes, der Pfalz und an Flüsse und Seen.

Journalismus lebt von Begegnung

Er liebt es die kleinen Geschichten aus dem Leben zu erzählen und Menschen am Rande der Gesellschaft zu portraitieren: die ganzjährigen Camper auf dem Schurrenhof, die Gründer eines Tiny-House Dorfes und ihr Kampf gegen die Bürokratie oder die Ehrenamtlichen, die im sozialen Brennpunkt in der Bayreuther Straße kochen und leben. Doch auch mitten im Trubel fühlt er sich wohl: Sei es bei den Protesten im Hambacher Forst, der Ministrantenwallfahrt von 60.000 Jugendlichen nach Rom oder bei einer großangelegte Notfallübung am Stuttgarter Flughafen.

Zum Abschalten Kanupolo

Janosch Beyer liebt das Wasser – ob auf dem Windsurfbrett oder im Kajak. In seiner Freizeit spielt er Kanupolo, ein Mannschaftssport der im Sommer wie auch im Winter mit einem Ball in Kajaks gespielt wird. Wenn er nicht auf dem Wasser ist, dann in den Bergen. Zu Fuß oder auf den Ski. Auch in der Bundesarbeit der Katholischen jungen Gemeinde ist er aktiv und setzt sich dort für eine moderne, offene Kirche ohne Angst ein.

