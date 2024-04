Die BASF hat ihre aktuellen Geschäftszahlen vorgelegt. Umsatz und Gewinn sind erneut gesunken. Bei der Hauptversammlung hat BASF-Chef Brudermüller seinen letzten großen Auftritt.

Bevor am Vormittag die Hauptversammlung der BASF in Mannheim startet, hat der Konzern bereits seine Geschäftszahlen für das erste Quartal des Jahres 2024 vorgelegt. Demnach sind Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut gesunken. Die BASF bezeichnete die Zahlen als einen "soliden Jahresauftakt".

Quartalszahlen der BASF: Gewinn und Umsatz erholen sich noch nicht

Auch wenn das Unternehmen die Zahlen als "solide" bezeichnet: Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent zurückgegangen, auf 17,5 Milliarden Euro. Zwar gab es mit etwa 2,7 Milliarden Euro auch etwas weniger Gewinn vor Steuern und Zinsen als im ersten Quartal 2023. Das ist aber immerhin mehr, als Analysten zuvor erwartet hatten.

Im Fokus: Noch-BASF-Chef Martin Brudermüller (rechts) und sein Nachfolger Markus Kamieth SWR

BASF bekommt Branchendruck zu spüren

Der Chemiekonzern hat eigenen Angaben zufolge in mehreren seiner Sparten den Absatz deutlich steigern können. Beispielsweise im Geschäft mit Basischemikalien oder bei Produkten für die Kunststoffindustrie. Die BASF bekomme aber gleichzeitig die niedrigeren Preise in der Branche sowie Währungseffekte zu spüren. Dennoch hält Noch-BASF-Chef Brudermüller am Ausblick für das Geschäftsjahr fest.

Weiterer Stellenabbau in Ludwigshafen droht

Bereits seit Jahren fährt die BASF insbesondere in Deutschland Verluste ein. Im Herbst sollen weitere Einschnitte im Stammwerk in Ludwigshafen erfolgen. Dass dort 2.500 Stellen wegfallen sollen, ist bereits beschlossen. Noch schlägt sich das in den Personalzahlen nicht nieder. Ende März arbeiteten im Werk in Ludwigshafen etwa 38.400 Menschen - rund 500 weniger als ein Jahr zuvor.

Letzter Auftritt von BASF-Chef Brudermüller

Mit großer Spannung wird daher auch die Hauptversammlung der BASF erwartet, die am Vormittag in Mannheim beginnt. Es wird der letzte große Auftritt des scheidenden Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller. Nach Ablauf des Aktionärstreffens übernimmt Markus Kamieth den Chefposten der BASF. Der 53-Jährige leitete bislang die Asiengeschäfte des Chemiekonzerns. Zur Hauptversammlung werden etwa 5.000 Aktionärinnen und Aktionäre erwartet.

BASF mit milliardenschwerem Sparkurs

Aufgrund des anhaltenden Sinkflugs bei den Wirtschaftszahlen hatte die BASF angekündigt, ihr Sparprogramm für den Stammsitz in Ludwigshafen nochmals zu verschärfen. Die jährlichen Kosten sollen bis Ende 2026 um insgesamt 1,1 Milliarden Euro gesenkt werden. Im Rahmen des Sparprogramms sollen auch weltweit rund 3.300 Stellen abgebaut und mehrere energieintensive Chemieanlagen stillgelegt werden.