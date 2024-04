BASF Ludwigshafen: Elektroheizung für einen Energiefresser

Die BASF startet ein Pilotprojekt zur elektrischen Beheizung des Steamcrackers. Der ist das Herzstück des Chemiewerks und verbraucht sehr viel Erdgas. Das soll sich ändern.

Es ist ein wahres Ungetüm mitten unter vielen anderen Ungetümen: Der Steamcracker auf dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen. Endlos viele Rohre und Behälter, aufgetürmt über mehrere Stockwerke. Hier soll jetzt mit Strom das passieren, was nebenan noch mit Erdgas gemacht wird.

Die neue Pilotanlage: Zwei Elektro-Öfen in direkter Nachbarschaft zum alten Steamcracker auf dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen. SWR 1000

Das Herz des Chemiewerks

Der Steamcracker spaltet Rohbenzin und es entstehen viele wichtige Grundstoffe für die Chemieproduktion rundherum, unter anderen Ethylen und Propylen, aber auch Wasserstoff. Der Steamcracker ist das Herz der Chemieproduktion in Ludwigshafen - oder besser: die Steamcracker; es gibt zwei davon, der größere so groß wie 13 Fußballfelder.

An dieser zentralen Stelle im Chemiewerk entscheidet sich, ob die Pläne von der klimaneutralen Produktion überhaupt jemals Wirklichkeit werden können. Denn dieser Prozess frisst endlos Energie, weil Temperaturen von 850 Grad Celsius erforderlich sind. Dafür wird im Moment noch Erdgas verfeuert und tonnenweise Kohlendioxid produziert. Wenn es klappt, das alles mit Elektrizität zu machen und mit grünem Strom geheizt wird, dann könnte man - so die Erwartung der BASF - 90 Prozent der CO2-Emissionen einsparen.

Drei Firmen und Geld vom Staat

Die BASF hat sich für das Pilotprojekt mit den Firmen Linde und Sabic zusammengetan. Außerdem fördert das Bundeswirtschaftsministerium das Pilotprojekt mit fast 15 Millionen Euro. Das verteilt die Kosten auf mehrere Schultern. Und wenn das mit den elektrischen Cracker-Öfen funktioniert, dann wird das Prinzip weltweit vom Anlagenbauer Linde vermarktet und auch vom saudischen Chemiekonzern Sabic eingesetzt. Wenn es funktioniert.

Die Versuchsanlage umfasst erstmal nur zwei Öfen. Die beiden haben nur ein Fünftel der Kapazität der erdgasbetriebenen Anlagen in der Nachbarschaft. Und auch alle weiteren Produktionsschritte hinter den Öfen müssten ja dann noch auf Elektrobetrieb umgestellt werden. Die Anlage ist also ein erster Schritt, aber entscheidend für alles, was da noch folgen muss.

Alt und neu: Die neuen Elektro-Öfen rechts und im Hintergrund die schon älteren Steamcracker-Öfen mit Gas-Befeuerung. SWR

Ohne günstigen grünen Strom geht es nicht

Lars Kissau ist bei der BASF mit seinem rund 100 Leute umfassenden Team für den Umbau hin zur klimaneutralen Produktion zuständig. Er kümmert sich nicht nur um den Umbau des Steamcrackers, sondern auch um genügend grünen Strom: "Weil wir erhebliche Mengen Strom brauchen werden und unseren Strombedarf durch die Elektrifizierung von Prozessen im Vergleich zu heute etwa verdreifachen werden".

Lars Kissau ist für den Klima-Umbau der BASF zuständig. SWR

Deshalb kauft sich BASF in Windparks in der Nordsee ein. Und die Stromleitungen vom Norden nach Ludwigshafen, die braucht es natürlich auch noch. Und wirtschaftlich muss das alles auch sein. Kissau ist sich sicher, als Industriestandort wird Deutschland auch in Zukunft so wie heute Energie importieren, dann aber als grünen Strom oder grünen Wasserstoff.

Klimaneutrale Zukunft für das Werk Ludwigshafen?

Jetzt steht neben den alten und auch rostigen Steamcrackern dieser blitzblanke neue Komplex mit den beiden Elektroöfen, praktisch angebaut an die alte, mit Erdgas befeuerte Technik. Projektleiter Michael Reitz erzählt von 2.000 Apparaten, die sie eingebaut haben und von 25.000 Messpunkten, die den Probebetrieb überwachen. Um die 1.200 Grad Celsius herrschen im Ofen und die Anlage steht unter einem Druck von 35 Bar. Den Stolz merkt man ihm mehr an, als dass er das so auch sagen würde. Aber: "Es ist natürlich sehr spannend, das mitzuerleben, mitgestalten zu können".

Michael Reitz ist der Projektleiter für die Elektro-Steamcraker-Öfen - hier neben dem Modell des Steamcrackers von 1980. SWR

Wichtig ist ihm: Die Elektroöfen sind keine Spielerei mehr, sie sind im großen Maßstab aufgebaut und sollen auch richtig mit produzieren. Wenn es denn gut läuft, kann man genau diese Anlage vervielfachen und damit auch auf die nötige hohe Produktionsleistung der alten Steamcracker-Öfen kommen. Dann hätte auch der Standort Ludwigshafen eine klimaneutrale Zukunft.

Startschuss mit Noch-Vorstandschef Brudermüller

Am Mittwoch wird das Elektro-Ofen-Projekt für den Steamcracker offiziell in Betrieb genommen. Das macht dann BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller persönlich, bevor er wenige Tage später bei der Hauptversammlung seinen Posten räumt. Bei der Bilanzpressekonferenz sagte Brudermüller: "Wir wollen Ludwigshafen zum führenden, CO2-armen Chemiestandort mit hoher Profitabilität und Nachhaltigkeit entwickeln".