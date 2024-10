Besonders auf den ländlichen Raum und die Radwege hat das Land im neuen Landesstraßenbauprogramm Wert gelegt. In der Westpfalz profitiert besonders der Donnersbergkreis.

"Es wird auch Zeit", sagt Michael Cullmann (SPD), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Er freut sich, dass das Land Rheinland-Pfalz in den kommenden drei Jahren in die Straßen- und Wege-Infrastruktur der Gemeinde investieren will. Laut dem neuen Landesstraßenbauprogramm plant das Land, mehr als vier Millionen Euro in die Sanierung der Landesstraße von Rockenhausen in Richtung Kusel zu investieren.

Die Straße ist momentan eine Herausforderung für Stoßdämpfer.

"Die Straße ist momentan eine Herausforderung für Stoßdämpfer", so Cullmann. "Ihre Sanierung bedeutet eine dringend notwendige Verbesserung der Infrastruktur unserer Verbandsgemeinde." Außerdem soll parallel zur sanierten Straße ein neuer Radweg entstehen, was besonders wichtig sei, da immer mehr Menschen der Verbandsgemeinde mit dem E-Bike zur Arbeit fahren. Noch in diesem Jahr soll das Projekt an der Landesstraße L386 in Rockenhausen mit dem Bau eines Kreisverkehrs beginnen.

Rheinland-Pfalz stärkt Infrastruktur der Westpfalz

Die Sanierung der Landesstraße bei Rockenhausen zählt zu den teuersten Projekten, die in den kommenden zwei Jahren im Rahmen der Landesstraßenbauplanung in der Westpfalz durchgeführt werden sollen. Insgesamt plant das Land Sanierungs- und Ausbauprojekte für Straßen, Brücken und Radwege in der Westpfalz im Umfang von rund 60 Millionen Euro. Diese Investitionen sind laut Verkehrs- und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt von besonderer Bedeutung für den ländlichen Raum, da sie die Erreichbarkeit und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung der Region fördern.

Weitere größere Landesstraßen-Sanierungen sollen unter anderem bei Bruchweiler-Bärenbach (Landkreis Südwestpfalz), Hefersweiler (Landkreis Kusel) sowie zwischen Ramstein und Hütschenhausen (Landkreis Kaiserslautern) umgesetzt werden.

Radwege in der Westpfalz sollen sicherer werden

Zusätzlich zu den Straßensanierungen betont Schmitt die Bedeutung der Investitionen in den Radverkehr, um den wachsenden Alltagsradverkehr und den Tourismus zu fördern. Neben den Radwegen bei Rockenhausen sollen unter anderem der Radweg von Zweibrücken-Oberauerbach nach Niederhausen sowie der Radweg auf der Steinhauser Straße in Zweibrücken saniert werden. Ein größeres Radwegprojekt wird in Kaiserslautern in Angriff genommen, bei dem der Radweg von Mackenbach nach Einsiedlerhof aufgrund einer neuen Autobahnauffahrt verlegt wird.

Vorraussichtlich im Dezember entscheidet der Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Landeshaushalts über das Landesstraßenbauprogramm.