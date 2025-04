Freundin beim Sex erwürgt: Junger Mann zu langer Haftstrafe verurteilt

Die Jugendstrafkammer des Landgerichts Kaiserslautern hat einen jungen Mann zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt - wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Das Gericht sah es als erwiesen, dass der 21-Jährige seine Partnerin beim Sex erwürgt hat. Wegen seines Alters gilt der Verurteilte als Heranwachsender - deshalb wurde vor der Jugendstrafkammer verhandelt und Jugendstrafrecht angewandt.

Freundin in ihrer Wohnung in Kaiserslautern erwürgt

Die Tat ereignete sich in der Wohnung der getöteten 20-Jährigen in Kaiserslautern. Laut Staatsanwaltschaft hatte der junge Mann die Frau in einer Nacht im September so lange gewürgt, dass sie an den Folgen starb. Das sei zwar nicht seine Absicht gewesen, er hätte es aber vermeiden und verhindern können, so die Staatsanwaltschaft.

Gericht geht von tragischem Sexunfall aus

Der Angeklagte machte nach Angaben eines Gerichtssprechers von seinem Schweigerecht Gebrauch. Während des Prozesses wurden mehrere Zeugen und Sachverständige des Landeskriminalamts gehört. Unter anderem sagten gleich mehrere ehemalige Freundinnen - und aktuelle Affären - des Mannes aus.

Würgespiele in Kaiserslautern führen zum Tod einer Frau

Demnach stand der Angeklagte beim Sex auf Würgespiele. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 21-Jährige seine Freundin beim Sex - offenbar unbeabsichtigt - erwürgt hat. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig, der Verurteilte und auch die Staatsanwaltschaft können dagegen noch Revision einlegen.