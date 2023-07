Straße zwischen Kirchheimbolanden und Rockenhausen für sechs Wochen gesperrt

per Mail teilen

Die Hauptverbindung zwischen Kirchheimbolanden und Rockenhausen wird in den Sommerferien gekappt sein. Dann wird die Landesstraße 386 ab dem 24. Juli sechs Wochen lang erneuert.

Der Zustand der Landesstraße, insbesondere zwischen dem Rockenhausener Stadtteil Marienthal und der Kreuzung nach Würzweiler, wurde in den vergangenen Jahren von den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder kritisiert. An vielen Stellen wurde geflickt, manche sprechen von einer "Holperpiste".

Die Landesstraße 386 ist zwischen Marienthal und der Kreuzung nach Würzweiler immer wieder geflickt worden. Nun wird die Fahrbahn komplett erneuert. SWR

Straße zwischen Kibo und Rockenhausen wird auf fast drei Kilometern erneuert

Das soll bald der Vergangenheit angehören: Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Worms wird die Landesstraße 386 nun auf einer Länge von 2,7 Kilometern erneuert. Die Arbeiten sollen am 24. Juli starten und mit dem Ende der Sommerferien am 2. September abgeschlossen sein. Allerdings bedeutet das für die Verkehrsteilnehmer auch einen Umweg: Denn "aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Verkehrssicherheit" ist laut LBM für die Arbeiten eine Vollsperrung erforderlich.

Straße zwischen Kibo und Rockenhausen gesperrt: Wie die Umleitung verläuft Nach Angaben von Bernhard Knoop, dem Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Worms, wird die Umleitungsstrecke ab Marienthal über den weiteren Bereich der Landesstraße 386 bis Kirchheimbolanden, die Landesstraße 401 und die Bundesstraße 48 in Richtung Rockenhausen führen.

Die Arbeiten selbst sollen in drei Abschnitten vorgenommen werden. Los geht es vom westlichen Ortseingang Marienthals bis zur Kreuzung der Kreisstraße 37 in Richtung Falkenstein. Dann werden die Arbeiten von der Kreuzung bis zur Abzweigung des Wirtschaftweges Richtung Würzweiler fortgesetzt. Und der letzte Abschnitt erstreckt sich von der Abzweigung des Wirtschaftsweges bis zur Kreuzung L386 / L402 Richtung Würzweiler.

Die Kreuzung selbst nach Würzweiler sei von den Bauarbeiten nicht betroffen. Ebenso sei es möglich, von Falkenstein kommend je nach Bauphase Richtung Rockenhausen oder Kirchheimbolanden abzubiegen. Hierfür werde eine Baustellenampel aufgestellt. Etwas anders sieht es für diejenigen aus, die vom höchstgelegenen Dorf der Pfalz kommen. In der zweiten Bauphase sei die Kreuzung von Ruppertsecken kommend am Rußmühlerhof voll gesperrt.

Die Kreuzung nach Falkenstein wird während der Bauarbeiten von einer Seite aus erreichbar sein. Dort wird eine Baustellenampel aufgestellt. SWR

Erneuerung der Straße im Donnersbergkreis kostet fast eine Million Euro

Der Landesbetrieb Mobilität rechnet mit Kosten von rund 950.000 Euro für die Straßenerneuerung. Dafür werde der bestehende Belag wenige Zentimeter abgefräst und eine neue Asphaltschicht aufgebracht, teilt Bernhard Knoop mit, der Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Worms. In Bereichen mit größeren Schäden müssten zudem umfangreichere Reparaturen vorgenommen werden. Das seien allerdings nur "einzelne Teilflächen".