Seit Mai 2024 ist Maren Kaps als Multimedia-Redakteurin im SWR Studio Kaiserslautern tätig.

Sie recherchiert und berichtet über Themen aus der Westpfalz für die Online-Angebote und Hörfunkwellen des SWR. Ursprünglich aus dem Nordschwarzwald stammend, hat sie in Heidelberg, Mainz und Wien studiert und war als Journalistin bereits in Italien und Österreich im Einsatz.

Mein Antrieb

Mich interessieren vor allem die Menschen in der Region: Was bewegt sie? Wie leben sie in unserer Gesellschaft? Welche Auswirkungen haben politische Entscheidungen auf mich, dich und die Menschen von nebenan, besonders in der Westpfalz.

Die meiste Zeit widme ich diesen Themen



Den Lebensrealitäten anderen Menschen und Communities zuzuhören und eine Stimme zu geben.

Journalistisch prägend für mich war

Der Beginn der Corona-Pandemie. Im Einsatz für einen regionalen TV-Sender traf ich unmittelbar vor und während des ersten Lockdowns jeden Tag andere Menschen in Rheinland-Pfalz. Alle erzählten, welche Auswirkungen die Pandemie und der Lockdown auf sie hatten – dabei war keine Geschichte dieselbe.

Als Autorin hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Ein Jahr nach dem Tod der Iranerin Masha Amini traf ich auf einer Kundgebung in Deutschland viele Iranerinnen, darunter die Frankfurter Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg, die selbst nach Protesten im Iran verhaftet wurde, dann ihre Tochter in der Gefangenschaft zur Welt brachte und anschließend mit ihr nach Deutschland floh. Ihre Erlebnisse und der Mut der Frauen, die trotz Angst vor dem iranischen Regime Hoffnung zeigen, waren für mich unvergesslich. Diese Eindrücke motivieren mich, auch hier die Schicksale und Stimmen der Menschen hörbar zu machen.