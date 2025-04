Raubüberfall auf Tankstelle in der Region um Pirmasens

Am Montagabend hat es in Thaleischweiler-Fröschen in der Südwestpfalz einen Raubüberfall auf eine Tankstelle im Industriegebiet gegeben. Jetzt ermittelt die Kripo Pirmasens.

Kurz vor 23 Uhr soll der bisher noch Unbekannte die Tankstelle im Industriegebiet in Thaleischweiler-Fröschen (Kreis Südwestpfalz) betreten haben. Wie genau der Mann bei seinem Beutezug vorgegangen ist, will die Polizei bislang nicht sagen. Eine Schusswaffe hatte er den Angaben nach allerdings nicht dabei. Anschließend sei er zu Fuß mit dem erbeuteten Geld ins Industriegebiet dort geflüchtet. Tankstellen-Überfall: Wie viel Geld konnte der Täter erbeuten? Eine Mitarbeiterin der Tankstelle stehe nach dem Überfall auf jeden Fall unter Schock und wurde ärztlich versorgt. Wie viel Geld der Mann erbeutet hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Pirmasens ermittelt in diesem Fall jetzt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.