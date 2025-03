Eine Ära endet: Seefest am Ohmbachsee findet 2025 das letzte Mal statt

Während der Pandemie hatte es das Seefest am Ohmbachsee schon schwer. Jetzt steht fest: Die jährliche Veranstaltung mit Live-Musik und Feuerwerk wird es so nicht mehr geben.

Das Seefest am Ohmbachsee in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal findet dieses Jahr zum letzten Mal statt. Nach Angaben des Veranstalters sind die Kosten für das Fest explodiert, zum Beispiel für Geld, Strom, Versicherungen, Helfer, Bands. Deswegen lohne sich die Veranstaltung finanziell nicht mehr. Die Eventfirma und die Verbandsgemeinde Oberes Glantal bedauern, dass es das Seefest in gewohnter Form ab nächstem Jahr deswegen nicht mehr geben wird.

Auch das Wetter sei laut dem Verbandsgemeindebürgermeister Christoph Lothschütz (CDU) zunehmend ein Problem. "Wenn das Wetter zwei bis drei Jahre nicht passt, hat man direkt ein dickes Minus", so Lothschütz.

Alternative für das Fest am Ohmbachsee wird gesucht

Beide Parteien suchen aber nach einer Alternativ-Lösung für das dritte Juli-Wochenende am Ohmbachsee. "Sie können davon ausgehen, dass es am dritten Juli-Wochenende auch weiterhin eine Veranstaltung am Ohmbachsee geben wird", so Lothschütz. Möglich sei beispielweise eine kleinere Veranstaltung mit weniger Bands wie eine Sprecherin des Veranstalters dem SWR sagte, um Kosten zu sparen. Dazu laufen gerade Gespräche mit der Verbandsgemeinde. Spruchreif sei aber noch nichts.

Das Ohmbachseefest hatte jahrzehntelang mit Liveacts, Bühnenprogramm und Angeboten für Kinder tausende Besucher angezogen.

Das Seefest am Ohmbachsee 2024: Diese Stimmung wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. SWR

Seefest am Ohmbachsee: 2025 noch mit 3 Tagen

Das Fest findet dieses Jahr in gewohnter Form also zum letzten Mal vom 18. bis 20. Juli statt. Zum Start am Freitag soll es eine 90er Party mit zwei bekannten Headlinern geben. Am Samstag treten dann weitere Bands auf. Auch andere Live-Acts sind angekündigt. Am Sonntag rundet ein Familientag mit Hüpfburgen, Zaubershow und Streichelzoo das Fest ab. Zum Abschluss gibt es ein großes Feuerwerk.