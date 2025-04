Waghalsiger Fluchtversuch bei Zollkontrolle: Mann springt in Kaiserslautern aus dem ersten Stock

per Mail teilen

Bei einer Zollkontrolle in Kaiserslautern ist ein Mann aus dem Fenster eines Nagelstudios gesprungen, um zu fliehen. Jetzt ist er schwer verletzt - und ob er in Deutschland bleiben darf, ungewiss.

Der 24-jähriger Mann aus Vietnam wollte sich der Kontrolle entziehen und sprang aus dem ersten Stock eines Nagelstudios. Dabei verletzte er sich an beiden Füßen so schwer, dass ein Rettungswagen gerufen werden musste.

Kontroll-Aktion gegen Schwarzarbeit

Die Kontrolle war Teil einer großangelegten Aktion gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Im Mittelpunkt standen Nagelstudios und Frisörläden; Betriebe in der Kosmetikbranche. In Kaiserslautern wurden dabei insgesamt 13 Arbeitgeber überprüft mit insgesamt 39 Personen. Den Verdacht auf Mindestlohnverstöße gibt es den Angaben nach in fünf Fällen. Bei sechs Beschäftigten besteht der Verdacht, dass sie nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren. Auch Hinweise auf Missbrauch von Sozialleistungen wurden festgestellt.

Insgesamt wurden 13 Strafverfahren und acht Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In Landau und im Saarland fanden ähnliche Kontrollen statt.

Darf der Mann nach Fluchtversuch in Kaiserslautern bleiben?

Der Mann, der in Kaiserslautern aus dem Fenster gesprungen ist, musste nach seinem Fluchtversuch über Nacht im Krankenhaus bleiben. Ob er im Land bleiben darf oder zurück nach Vietnam muss, entscheidet jetzt das Ausländeramt.