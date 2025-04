per Mail teilen

Die Polizei hat am Dienstag einen radelnden Lieferboten auf der Autobahn aufgegriffen und half dann sogar bei der Auslieferung des Essens an eine Kaserne - ob es noch warm war?

Eigentlich wollte ein Fahrrad-Lieferbote am Dienstag nur eine Essensbestellung ausliefern, aber dann war er auf der A6 bei Kaiserslautern gelandet. Wie die Polizei mitteilt, hatten Beamte den Lieferboten an der Autobahnauffahrt Kaiserslautern-West in Fahrtrichtung Saarbrücken entdeckt. Da fuhr er gerade mit seinem Fahrrad die Autobahn herunter.

Vom Navi in die Irre geführt: Fahrrad-Lieferbote landet auf der Autobahn

Grund für den Ausflug auf der A6: Sein Navi hat ihn auf die Autobahn geschickt. Denn eigentlich wollte er das Essen an eine nahegelegene Militärliegenschaft liefern. Hungrig blieben die Soldaten aber zum Glück nicht - die Polizei brachte den Lieferboten samt Rad und Essensbox zum Gelände.

Fahrrad-Lieferbote auf Autobahn von Polizei nur verwarnt

Die Polizei zeigte sich verständnisvoll gegenüber dem verirrten Lieferboten. Er sei erst kürzlich in die Region gezogen und würde sich mit dem Job als Fahrradkurier etwas dazuverdient. Da der Vorfall nach dem Berufsverkehr geschah und die Autobahn zu diesem Zeitpunkt wenig befahren war, brachte der Mann lediglich sich selbst in Gefahr und gefährdete keine anderen Verkehrsteilnehmer.

Die Beamten klärten ihn über die Gefahren seines Ausflugs auf und verwarnten ihn. "Jedem kann mal ein Fehler passieren", erklärte ein Polizeibeamter. "Gott sei Dank ist nichts passiert."