Eyersheimer Mühle: Eine eigene Sirene für 13 Menschen?

In der Eyersheimer Mühle (Kreis Bad Dürkheim) leben nur 13 Menschen. Ob die eine Sirene bekommen sollen, wurde im Gemeinderat der für das Gehöft zuständigen Verbandsgemeinde Freinsheim hitzig diskutiert.

Jeder Ort braucht eine Sirene – selbst wenn er, wie die Eyersheimer Mühle, nur 13 Einwohner hat, sagt Susanne Fliescher, Vorsitzende des SPD-Gemeindeverbands Freinsheim. Doch eine Sirene kostet rund 50.000 Euro. "Das müssen die Menschenleben uns wert sein", sagt Fliescher, "selbst, wenn dort nur eine einzige Person leben würde." Wie wichtig ein funktionierendes Warnsystem sei, habe die Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr gezeigt.

Neue Sirenen für die Verbandsgemeinde Freinsheim

Um die Bevölkerung besser über eine Katastrophe alarmieren zu können, plant die Verbandsgemeinde, neue Sirenen zu installieren. Ab dem kommendem Jahr soll es in allen acht Gemeinden je eine Sirene geben. Was aber ist mit Gehöften wie der Eyersheimer Mühle, wo nur eine Handvoll Menschen lebt? Bekommen auch sie ihre eigene Sirene?

"Kokolores!" sagt Arno Krauß, Vorsitzender der FWG Weisenheim am Sand. Für ihn – wie für die Mehrheit des Gemeinderats – kommt es nicht in Frage, für ein paar Häuser einen meterhohen Sirenenmast zu installieren, der auch noch 50.000 Euro kostet: "Da müssten Sie mal unsere Haushaltslage sehen!" Zumal die Eyersheimer Mühle nicht das einzige Gehöft sei, das so weitab liege, dass die Sirenen aus den umliegenden Orten nicht zu hören seien.

Alternative Warnsysteme?

Stattdessen plädiert Krauß für alternative Warnsysteme. Sirenen seien nicht unbedingt das beste Mittel, um Menschenleben zu schützen, betont er. "In der digitalisierten Welt muss es doch andere Möglichkeiten geben." Für Susanne Fliescher bleiben Sirenen, die unabhängig von Strom und Mobilfunk funktionieren, jedoch die beste Wahl. Sie kündigt an, weiter für eine Sirene in der Eyersheimer Mühle zu kämpfen. Die Mehrheit im Gemeinderat hat allerdings dagegen gestimmt. Nun sollen Experten alternative Lösungen vorschlagen, wie Menschen in Kleinstdörfern im Notfall alarmiert werden können.