Im Ingelheimer Stadtteil Heidesheim ist am Samstagabend ein Mädchen im Teenager-Alter von einem Mann sexuell belästigt worden. Ein Passant griff nicht ein, sondern gab ihr die Schuld an dem Übergriff.

Im Ingelheimer Stadtteil Heidesheim ist an diesem Wochenende Kerb - mit Autoscooter, Riesenrad und allem was dazu gehört. Das betroffene Mädchen war dort am Samstagabend auf dem Festplatz unterwegs, so berichtet es die Polizei. Als sie von dort in Richtung der "Kerbe-Disco" lief, wurde sie plötzlich von hinten von einem Mann umarmt. Dieser berührte sie dabei unsittlich.

Das Mädchen rief um Hilfe und konnte sich laut Polizei auch körperlich zu Wehr setze, so dass der Mann von ihr abließ und abhaute.

Passant macht Opfer nach sexuellem Übergriff Vorwürfe

Nach Angaben des Mädchens hatte ein Passant die Situation beobachtet, ist ihr aber nicht zu Hilfe gekommen. Vielmehr habe er ihr die Schuld für den sexuellen Übergriff gegeben. Schuld sei ihr Kleidungsstil.

Als die Polizei vor Ort eintraf, waren beide Männer verschwunden und konnten auch nicht mehr gefunden werden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen für sexuellen Übergriff gesucht

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, sollte sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim (06132 6551-0) melden. Informationen können auch per E-Mail (piingelheim@polizei.rlp.de) übermittelt werden