Gefahr von Unwettern mit Starkregen in Rheinland-Pfalz

Das sommerliche Wetter in Rheinland-Pfalz legt eine Pause ein. Ab Mittwoch zieht ein Regengebiet über das Land, ab Donnerstag drohen Unwetter mit Gewittern und Starkregen.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz müssen sich in den nächsten Tagen auf ungemütliches Wetter mit viel Regen und Gewitter einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht schon am Mittwoch ein kleines Regengebiet über das Land.

Vereinzelt Gewitter und Starkregen

Vereinzelt könnten auch Gewitter und Starkregen auftreten, doch die Unwettergefahr sei noch sehr gering, sagt Robert Hausen vom DWD. Die Temperaturen liegen am Mittwoch und Donnerstag demnach bei maximal 16 bis 20 Grad.

Der Donnerstag startet mit einzelnen Schauern. Erst ab dem Nachmittag steige das Risiko von Unwettern allmählich an.

Vor allem im südlichen Rheinland-Pfalz, in der Grenzregion zu Baden-Württemberg, könne es in der Nacht zu Freitag dann mehrere Stunden lang kräftig regnen, so Hausen. Lokal seien auch Gewitter mit Hagel möglich.

Der Freitag wird nass

Der Freitag wird dann laut Hausen richtig ungemütlich mit flächendeckendem Regen. Laut Vorhersage sind dann weiterhin lokal Gewitter und Starkregen möglich - rund um die Schauer und Gewitter auch mit starken bis stürmischen Böen. Die Temperaturen steigen auf maximal 15 bis 22 Grad.

Schuld an dieser Wetterlage sei die feucht-warme Luft, die derzeit nach Rheinland-Pfalz ströme. Laut Robert Hausen ist dies nicht unüblich für diese Jahreszeit. "Ungewöhnlich ist aber, dass so eine Wetterlage wie jetzt länger anhält."

An Pfingsten wechselhaftes Wetter mit Sonne und Schauern

Einen kleinen Lichtblick gibt es aber für das Pfingstwochenende - die Unwettergefahr soll wieder nachlassen. Es bleibt zwar laut DWD durchwachsen mit Schauern, aber die Sonne zeige sich auch zwischendurch.