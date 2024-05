750 Jahre: So feiert Landau seinen Geburtstag

Ein bayrisches Bierfest, eine Lego-Ausstellung und Ausnahmepianist Igor Levit in der Festhalle: Die Stadt Landau hat sich in diesem Jahr schon einiges gegönnt zum Geburtstag. Das lange Wochenende jetzt soll der Höhepunkt werden.

Am 30. Mai 1274 bekam Landau aus den Händen des damaligen Königs Rudolf dem I. die Stadtrechte. Der eigentliche Geburtstag fällt in diesem Jahr also sogar auf einen Feiertag: Fronleichnam. Wo andere Geburtstagskinder vorher lange überlegen würden, ob sie die besondere Konstellation nicht zum Reinfeiern nutzen sollen, geht die Stadt Landau einen anderen Weg: Der Tag selbst ist nur der Auftakt zu vier Tage Durchfeiern.

Der Aufbau zum Stadtgeburtstag am Dienstag, noch bei strahlendem Sonnenschein. Für die Feier selbst sagt der Wetterbericht bislang Regen voraus. SWR

Donnerstag: Polizei bläst Blech

So ganz kommt die Stadt vor lauter Geburtstagsfeierei dann doch nicht daran vorbei, dass es ein kirchlicher Feiertag ist: Entsprechend steht ein Ökumenischer Gottestdienst in der Stiftskirche am Donnerstag an erster Stelle. Danach darf es aber direkt lauter werden. Um 12 Uhr stehen die "Men in Blue" auf dem Rathausplatz auf der Bühne: die Blasmusiker des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz.

Bis in den Abend wird auf dem Rathausplatz musiziert: den blasenden Polizisten folgen eine Bigband und eine Akustik-Band, die sogar Streicher mit auf der Bühne hat. Und weil etwaiges Mitsingen und Dazu-Tanzen hungrig machen könnten, gibt es von Donnerstag an in der ganzen Innenstadt Essens- und Getränkestände.

Freitag: das nächste Blasorchester

Wieder wird geblasen, wieder von Mitgliedern der Blaulicht-Familie, die in diesem Fall allerdings eine sehr lange Anfahrt nach Landau haben: Das Symphonische Blasorchester der Feuerwehr Gütersloh eröffnet Feiertag zwei um 11 Uhr am Vormittag. Aber warum eigentlich Gütersloh? Die Westfalen haben selbst bei der Stadt angefragt, ob sie dabei sein dürfen, so eine Sprecherin der Stadt Landau: "Und wir finden, dass sie ganz toll in unseren Stadtgeburtstag passen!"

Danach folgen Mixed Cards, laut Stadt eine junge Band aus der Region, die von Alternative und Indie Rock über Pop bis hin zu Funk vor allem handgemachte Musik bietet.

Die dürfen beim Geburtstag ihrer Heimatstadt nicht fehlen: Die Dicken Kinder SWR ©Wilfried Bürgel

Den Abend beschließen dann die Lokalpatrioten schlechthin: "Die Dicken Kinder". Die Harald Schmidt-Show, die der Band mit der Serie "Die dicken Kinder von Landau" ihren Namen gab, ist längst Geschichte. Die Band gibt es immer noch.

Samstag: erstmal ausschlafen…

...denn am dritten Tag geht es auf dem Rathaus-Platz erst um 14 Uhr los. Mit einem "Live-Cooking" des Clubs der Köche Landau. Das Motto lautet übrigens "Saumagen mal anders".

An der Jubiläums-Cuvée haben laut Stadt acht Landauer Weingüter mitgearbeitet. Die Stadt Landau

Danach werden die Worte sozusagen auf Goldwaagen gelegt: Die Uni Landau lädt zum Poetry Slam, allerdings nicht zu irgendeinem sondern zum "Champion Slam". Heißt: Auf der Bühne treten die Poetinnen und Poeten gegeneinander an, die es in den vergangenen Jahren in ihrem Metier zum Landesmeister gebracht hat.

Überhaupt hat die Stadt am dritten Tag das junge Publikum im Blick: Den Abend bestreitet dann unter anderem die Sängerin Leony. Wer sie noch nicht kennt, wird sie noch kennenlernen, ob er will oder nicht: Sie singt den offiziellen Song zur Fußballeuropameisterschaft 2024.

Sonntag: Finale!

Höhepunkt am Sonntag ist ein großer Festumzug, der mit Festwagen und Fußgruppen durch die Innenstadt führt. Die Strecke verläuft vom Alten Meßplatz über den Nordring zum Deutschen Tor, durch die Weißquartierstraße, die Reiterstraße und zurück über die Marktstraße, die Pestalozzistraße und den Westring wieder zum Alten Meßplatz.

Früher war mehr Umzug: ein Blumenkorso in der Landauer Innenstadt im Jahr 1989. Zuletzt schien Umzugstradition etwas eingeschlafen - bis zu diesem Sonntag. Die Stadt Landau

Die Stadt weist darauf hin, dass der Umzugsbereich um die Mittagszeit abgesperrt wird. Überdies werden am Sonntag entlang der Strecke Halteverbote eingerichtet.

Was Sie sonst noch wissen sollten

Mehr als vier Tage lang wird es in der ganzen Innenstadt Programm geben, zu dem nach Angaben der Stadt unter anderem auch Kinderschminken und ein Flugsimulator gehören. Außerdem finden von Donnerstag bis Samstag kostenlose Stadtführungen statt, eine davon auf französisch. Die genauen Termine finden Sie hier.

Während des Festwochenendes werden in Landau zusätzliche Busse und Bahnen eingesetzt. Die Stadt Landau

Polizisten aus Frankreich in Landau

Für die Polizei Landau ist die Größe der Veranstaltung nach eigenen Angaben schwer einzuschätzen: Eine vergleichbare Feier habe es hier bislang einfach nicht gegeben. Sie rechnet, dass sich an den vier Tagen in der Spitze etwa 8.000 Besucher in der Innenstadt aufhalten könnten. Entsprechend wird die Polizei Präsenz zeigen und Unterstützung von den Kollegen aus Frankreich angefordert, zumindest für Samstag und Sonntag.

Und wer fährt?

Am langen Festwochenende werden in und um Landau zusätzliche Busse und Bahnen eingesetzt – und alle fahren länger. Die genauen Zeiten gibt´s hier.