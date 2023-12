Borkenkäfer, Trockenheit, Hitzestress. Laut dem Waldzustandsbericht 2023 sind 85 Prozent der Bäume in Rheinland-Pfalz geschädigt. In Zukunft setzen Experten ihre Hoffnung vor allem in die Pflanzung von Mischwäldern, die der Erderwärmung trotzen sollen.