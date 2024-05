Fronleichnam: Staus am langen Wochenende in RLP erwartet

Die Pfingstferien gehen zu Ende und das letzte lange Wochenende beginnt: Der ADAC rechnet mit viel Verkehr. Aber auch die Bahn und die Flughäfen erwarten viele Passagiere.

Zwei Wochen lang konnten vor allem Eltern mit Kindern aus Rheinland-Pfalz die Seele baumeln lassen. Keine Schule, keine Arbeit. Für Rheinland-Pfalz sind es die letzten Pfingstferien überhaupt. Künftig soll es wieder nur Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien geben.

An diesem langen Wochenende müssen sich nun viele wieder auf den Weg nach Hause machen. Aber nicht nur das: Viele brechen auch am Donnerstag zu einem Kurzurlaub am vorerst letzten langen Wochenende auf. Mirco Hillmann, Sprecher des ADAC Mittelrhein, warnt, deshalb könnte es an Fronleichnam besonders voll auf den Straßen werden.

Staugefahr ab Mittwochmittag in RLP und rundherum

In Rheinland-Pfalz müssen Reisende im Auto schon direkt hinter der Landesgrenze mit Staus rechnen. Zum Beispiel rund um den Kölner Ring, auf der A3 vor dem Frankfurter Kreuz und auf der A8 von Karlsruhe in Richtung Süden.

Auf der A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen kann es insbesondere im Hunsrück eng werden, da im Raum Rheinböllen aktuell zwei Großtalbrücken neu gebaut werden. Zudem kann es in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Boppard und Pfalzfeld wegen einer Fahrbahnerneuerung zu Behinderungen kommen. Gleiches gilt für die Anschlussstelle Emmelshausen (Koblenz-Ludwigshafen), wo ebenfalls Bauarbeiten stattfinden.

In Richtung Norden sind zwischen den Anschlussstellen Sinzig und dem Autobahndreieck Bad Neuenahr in beiden Richtungen Verkehrsbehinderungen möglich. Dort wird ebenfalls an Brücken gebaut.

Volle Züge und Ausfälle

Wer mit der Bahn reist - ob in den Kurzurlaub oder zurück nach Hause - sollte Bauarbeiten und Streckensperrungen im Blick haben. Auf manchen Streckenabschnitten, wie etwa im Südschwarzwald, haben Hangrutsche die Gleise blockiert, an anderen Stellen wird das Streckennetz saniert. Mit der kostenlosen DB Bauarbeiten App der Deutschen Bahn können Reisende sich auf dem Laufenden halten und bekommen Umleitungen angezeigt.

Alle Infos zu den Zugausfällen in der Westpfalz Ludwigshafen – Kaiserslautern – Homburg: Ab dem 17.05. bis 19.06., nächtliche Sperrung zwischen Homburg-Kaiserslautern und Neustadt. Zusätzlich an folgenden Wochenenden ( 01.06.- 02.06., 08.06.-09.06.) Schienenersatzverkehr ganztägig. Folgende Linien sind betroffen: S-Bahn Linien 1 und 2 (Homburg – Kaiserslautern – Neustadt/W – Mannheim): Ganztägige Ausfälle an folgenden Wochenenden (1.6.-2.6., 8.6.-9.6.). Nächtliche Ausfälle (17.5.-19.6.), zwischen Homburg und Neustadt, sowie zwischen Kaiserslautern und Neustadt.

(Homburg – Kaiserslautern – Neustadt/W – Mannheim): Ganztägige Ausfälle an folgenden Wochenenden (1.6.-2.6., 8.6.-9.6.). Nächtliche Ausfälle (17.5.-19.6.), zwischen Homburg und Neustadt, sowie zwischen Kaiserslautern und Neustadt. RB 70 ( Kaiserslautern – Saarbrücken): Ganztägiger Ausfall am 1.6.und 2.6.) zwischen Einsiedlerhof und KL. Am 8. und 9.6. fahren die Züge wie vorgesehen, jedoch: Ab 17.5. bis 9.6. abends ab 21 Uhr Ausfall zwischen Kaiserslautern und Einsiedlerhof/Landstuhl.

Kaiserslautern – Saarbrücken): Ganztägiger Ausfall am 1.6.und 2.6.) zwischen Einsiedlerhof und KL. Am 8. und 9.6. fahren die Züge wie vorgesehen, jedoch: Ab 17.5. bis 9.6. abends ab 21 Uhr Ausfall zwischen Kaiserslautern und Einsiedlerhof/Landstuhl. RE 1 (Süwex, Mannheim – Kaiserslautern – Saarbrücken – Trier): Ab 17.5. bis 9.6. nachts ab 21 Uhr Ausfall zwischen Neustadt und Homburg und am Wochenende 1.6. bis 2.6. ganztägig zwischen Landstuhl und Neustadt, am 8.6. und 9.6. beschränkt auf Kaiserslautern und Neustadt.

(Süwex, Mannheim – Kaiserslautern – Saarbrücken – Trier): Ab 17.5. bis 9.6. nachts ab 21 Uhr Ausfall zwischen Neustadt und Homburg und am Wochenende 1.6. bis 2.6. ganztägig zwischen Landstuhl und Neustadt, am 8.6. und 9.6. beschränkt auf Kaiserslautern und Neustadt. RE 6 (Kaiserslautern – Neustadt/W – Karlsruhe): Ausfall an den Wochenenden 1.6. bis 2.6 und 8.6. bis 9.6.) zwischen Neustadt und Kaiserslautern, zwischen Neustadt/W – Karlsruhe keine Einschränkungen bekannt. Während der Totalsperrungen entfallen ebenfalls alle Züge des DB-Fernverkehrs zwischen Mannheim und Saarbrücken. Pariszüge werden möglicherweise über Straßburg umgeleitet. Kaiserslautern – Pirmasens (17.5. - 15.6.): Am 30.5., 1.6., 8.6. und 15.6. fällt der Zug 12801 aus. (Abfahrt in Kaiserslautern um 00:53 Uhr), Schienenersatzverkehr von Kaiserslautern bis Pirmasens Kaiserslautern – Lauterecken (18.5. - 15.6.): Ganztägig am Wochenende 8.-9.6.. Am 30.5., 1.6., 8.6., 9.6. und 15.6. fällt der Zug 12950 aus. (Abfahrt in Kaiserslautern um 00:53 Uhr) Kaiserslautern – Bingen (13.5. - 13.7.): Sperrung ab 22 Uhr bis 05 Uhr 30, Tunnelarbeiten, nächtliche Zugausfälle (12758 und 12762, 12757 und 12759) zwischen Rockenhausen/Bad Münster und Kaiserslautern. Kaiserslautern – Kusel (am Samstag 1.6.: Ausfall zwischen Landstuhl und Kusel

Die Eisenbahnergewerkschaft EVG empfiehlt sogar, an den Feiertagen lieber ganz auf die Zugfahrt zu verzichten. Durch das 49-Euro-Ticket nutzten mehr Passagiere die Nah- und Regionalzüge, besonders an Feiertagen für Ausflüge mit der Bahn. Dadurch könne es sehr voll werden. Besonders betroffen sind demnach die Strecken, die an Nord- und Ostsee führen.

Flughafen Frankfurt erwartet am langen Wochenende mehr Passagiere

Am Flughafen Frankurt werden von Donnerstag bis Sonntag etwa 2.500 Maschinen ankommen. Rund 20 Prozent von ihnen werden laut Flughafen-Betreiber Fraport aus den klassischen Urlaubsländern Spanien, Italien, Griechenland und Türkei eintreffen. Der verkehrsreichste Tag am Frankfurter Flughafen wird voraussichtlich der Sonntag sein. Dann werden nach Angaben von Fraport mehr als 190.000 Passagiere in Frankfurt ankommen oder abfliegen.

Fraport geht aber davon aus, dass der Betrieb ganz normal verlaufen wird. "Mit den üblichen Wartenzeiten in Ferienzeiten", sagte ein Fraport-Sprecher. Eng könnte es allerdings in den Parkhäusern am Flughafen Frankfurt werden. "Wir empfehlen, einen Parkplatz im Voraus online zu buchen", so der Sprecher.