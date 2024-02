An welchen Autobahnen wird in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr gebaut? Die Autobahn GmbH hat die größeren Projekte vorgestellt. Viele bekannte Baustellen sind dabei, andere Arbeiten beginnen im Laufe des Jahres. Ein Überblick.

395 Millionen Euro investiert die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes in diesem Jahr. Mehr als 125 Projekte sind geplant.

Etwa 150 Millionen Euro sollen in den Erhalt und bedarfsgerechten Ausbau des rheinland-pfälzischen Autobahnnetzes fließen; 190 Millionen Euro werden in das hessische Streckennetz (Südhessen und Rhein-Main-Gebiet) investiert. Rund 55 Millionen Euro sind für Maßnahmen im Saarland eingeplant. Die Autobahnen in der Region seien mit einer Gesamtlänge von nahezu 1.600 Kilometern ein Herzstück des Verkehrs in Europa, hieß es.

Neu beginnende Projekte im Jahr 2024 im Detail A61: Instandsetzung der Fahrbahnplatte der Moseltalbrücke Winningen

Bauzeit: Mitte 2024 - Ende 2025

Verkehrsführung: wie Normalzustand, kurzzeitige Sperrung eines Fahrstreifens in eine Fahrtrichtung

A1: Instandsetzung Fellerbachtalbrücke

Bauzeit: 1. Quartal 2024 - 2. Quartal 2027

Verkehrsführung: zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Saarbrücken, ein Fahrstreifen in Richtung Trier

A3: Umbau Anschlussstelle (AS) Ransbach-Baumbach

Bauzeit: 4. Quartal 2024 - 4. Quartal 2025

Verkehrsführung: wie Normalzustand

A6 Grundhafte Erneuerung zwischen Autobahnkreuz Frankenthal und Anschlussstelle Wattenheim

Bauzeit: Juli 2024 - Dezember 2026

Verkehrsführung: wie Normalzustand

A60 Grundhafte Erneuerung zwischen Anschlussstelle Rüsselheim und Mainspitzdreieck

Bauzeit: März 2024 - Oktober 2027

Verkehrsführung: zwei Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen

A60 Grundhafte Erneuerung zwischen Anschlussstelle Ingelheim West und Autobahndreieck Nahetal

Bauzeit: April 2024 - März 2025

Verkehrsführung: zwei Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen Eine Übersicht über alle Projekte gibt es bei der Autobahn GmbH.

Wo gehen die Bauarbeiten in diesem Jahr zu Ende?

Einige Projekte sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden. Schon im März wird voraussichtlich die Fahrbahnerneuerung zwischen dem Dreieck Moseltal und der Anschlusstelle Reinsfeld auf der A1 beendet.

Länger gedulden müssen sich die Autofahrer noch am Autobahnkreuz Mainz Süd. Der Neubau der Brücken dauert nach derzeitiger Planung noch bis ins vierte Quartal des Jahres.

Einen Fahrstreifen je Richtung gibt es noch bis zum Sommer auf der A62 zwischen Glan-Münchweiler und Kusel. Die Arbeiten haben im September 2022 begonnen.

Laufende Bauprojekte über 2024 hinaus

Auf der A6 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern West kommt es noch bis 2026 zu Behinderungen. Auch dort wird die Fahrbahn erneuert.

Wichtig zu wissen für die Pendler im Rhein-Main-Gebiet: Am Rüsselsheimer Dreieck der A60 und A67 wird das ganze Jahr gebaut. Erst Ende 2026 kann der Verkehr dort wieder völlig ungehindert fließen.

Keine Großbaustelle mehr - die Schiersteiner Brücke SWR

Zwei Brücken im Raum Mainz/Wiesbaden bereiten inzwischen weniger Kummer: Die Schiersteiner Brücke ist wieder gut befahrbar. Allerdings geht der 6-streifige Ausbau zwischen Brücke und Schiersteiner Kreuz noch bis 2026 weiter. Am Schiersteiner Kreuz selbst wird sogar noch bis 2028 um- und ausgebaut. Die neue Südbrücke der A66 über das Salzbachtal in Wiesbaden wurde im Dezember fertiggestellt. Nun laufen noch die Arbeiten an der Nordbrücke. Die soll im Juni 2025 fertig sein.

Großbaustelle der A61 wird noch lange bleiben

Ein Blick zur Großbaustelle der A61 zwischen Boppard und Rheinböllen macht wenig Hoffnung. Auf 19,4 Kilometern wird dort seit 2023 in beide Fahrtrichtungen gebuddelt, Ende offen. Und weiter auf der A61: Der Ersatzneubau der Talbrücken Pfädchensgraben und Tiefenbachtal wird die Nerven der Autofahrer auch noch lange strapazieren. Zwischen Rheinböllen und der Raststätte Hunsrück läuft da zudem ein Ausbau auf sechs Fahrspuren. Drei Bauabschnitte sind in diesem Jahr geplant. Immerhin wird ein Ende des Gesamtprojekts für das vierte Quartal 2028 anvisiert.