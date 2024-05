Zugausfälle rund um Ludwigshafen und Mannheim noch bis Juli

Bereits seit einer Woche fallen wegen kranker Fahrdienstleiter in Ludwigshafen S-Bahnen und Regionalbahnen in der Region aus. Jetzt die Horrornachricht für Pendler: Die Zugausfälle dauern noch bis Mitte Juli.

Jede zweite S-Bahn zwischen der Pfalz und Mannheim wird in dem aktualisierten "Notprogramm" gestrichen. Laut zuständigem Zweckverband gilt das zwischen Germersheim und Mannheim, zwischen Neustadt und Mannheim und zwischen Worms und Mannheim - und teilweise bis nach Heidelberg. Außerdem entfallen die Züge ins BASF-Werk.

Der Grund sind nach wie vor zu wenige Mitarbeiter am Stellwerk in Ludwigshafen, so der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd in einer Mitteilung am Dienstag. Bereits vergangene Woche und am Montag und Dienstag kam es zu Zugausfällen in der Region.

Bald fallen pro Stunde bis zu acht ICE aus

Der Zweckverband forderte die Deutsche Bahn auf, so schnell wie möglich weitere Fahrdienstleiter für den Dienst im Stellwerk Ludwigshafen zu qualifizieren. Um die Zugausfälle zu mildern, sollten Expresszüge auch an kleineren Bahnhöfen halten und zwischen Worms und Ludwigshafen Busse eingesetzt werden.

Bis zum 15. Juli muss das Stellwerk-Problem gelöst sein, forderte der Zweckverband. Wegen der Sperrung der Riedbahn werden dann pro Stunde bis zu acht ICE durch Ludwigshafen umgeleitet.

Folgende Bahnen sind betroffen

Die S1 entfällt zwischen Heidelberg Hbf und Neustadt (W) Hbf

Die S4 entfällt zwischen Heidelberg Hbf und Germersheim

Die S6-Züge, die in Mannheim Hbf beginnen/enden, entfallen zwischen Mannheim Hbf und Worms Hbf

Die S44-Züge, die nur zwischen Ludwigshafen BASF und Ludwigshafen Hbf verkehren, entfallen

Bald könnte sich dieses "Notprogramm" wieder ändern. Laut dem Zweckverband ist es Ziel, bis zum Wochenende einen Fahrplan für die Rhein-Neckar-Region zu entwerfen, der dann sechs Wochen gilt.