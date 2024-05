Touristen und Pendler im Hochschwarzwald brauchen in den nächsten Wochen gute Nerven und viel Geduld: Die Bahnstrecke zwischen Titisee und Schluchsee ist nach einem Erdutsch gesperrt. Ersatzbusse sind unterwegs.

Zwischen Titisee und der Gemeinde Schluchsee (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) wird der S-Bahn-Verkehr voraussichtlich bis zum 21. Juni eingestellt. Das meldete DB Regio Baden-Württemberg am Dienstagvormittag auf seiner Webseite. Das Verkehrsunternehmen gab außerdem bekannt, dass bereits ein Bus-Ersatzverkehr zwischen Titisee und Seebrugg eingerichtet ist.

Reisende, die von Freiburg aus unterwegs sind, müssen am Bahnhof Titisee in einen Bus umsteigen. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit um etwa sieben Minuten. Die betroffenen Bahnhöfe sind Titisee, Feldberg-Bärental, Altglashütten-Falkau, Aha, Schluchsee und Seebrugg.

Strecke zwischen Titisee und Feldberg-Bärental wegen Erdrutsch gesperrt

Grund für die Sperrung ist ein Erdrutsch in der Nähe des Bahnhofs Feldberg-Bärental (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Der Erdrutsch wurde am Freitagabend entdeckt, woraufhin die Strecke vorübergehend für etwa zwei Stunden geschlossen wurde. Am Samstagmorgen wurde ein geologisches Gutachten erstellt, wie die Bahn am Samstag auf X, ehemals Twitter, bekannt gab. Seitdem ist die Strecke für die Breisgau-S-Bahn gesperrt.

Zusätzlich: Umstieg zwischen Himmelreich und Titisee bis Sonntag

Bis zum Sonntag, den 2. Juni gibt es für Reisende, die in den Hochschwarzwald möchten, eine weitere Einschränkung: Denn zwischen den Bahnhöfen Himmelreich und Titisee verkehrt anstelle der S1 ein Bus. Dadurch müssen Reisende, die beispielsweise nach Seebrugg möchten, zweimal umsteigen und sind etwa zwei Stunden unterwegs. Zum Vergleich: Ohne Sperrungen benötigt die S1 von Freiburg nach Seebrugg eine Stunde und 15 Minuten ohne Umstieg.