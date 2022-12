Warntag in der Pfalz: Funktionieren die Sirenen?

Beim bundesweiten Warntag werden am Donnerstag lautstark die Sirenen in Städten und Gemeinden gecheckt. In der Pfalz gibts moderne Sirenen wie in Speyer oder gar keine mehr wie in Mutterstadt. Ein Überblick.

Der erste Warntag 2020 war ein Fehlschlag – das hatte das Bundesinnenministerium eingeräumt. Die Verantwortlichen in der Vorder- und Südpfalz hoffen, dass es in diesem Jahr besser läuft. Ausprobiert wird, ob man mit Sirenen, Warn-Apps sowie durch das Verschicken von Nachrichten auf Mobiltelefone alle Bürger rechtzeitig erreicht, um sie vor drohenden Katastrophen zu warnen.

Warnsirene auf einem Dach dpa Bildfunk Picture Alliance

Neustadt: Neue Sirenen für 400.000 Euro

Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) erinnert sich ungern an den Warntag 2020. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte viel zu spät die Warnungen an die Apps verschickt. Und das Neustadter Sirenennetz erwies sich als lückenhaft. Der Oberbürgermeister reagierte und schlug vor, 20 neue Sirenen für insgesamt 400.000 Euro zu bestellen. Sie sollen noch in diesem Winter in Betrieb gehen.

Viele Kommunen in der Vorder- und Südpfalz hatten nach dem Ende des Kalten Kriegs in den 1990er-Jahren ihre Sirenennetze abgeschaltet und abgebaut. So haben zum Beispiel die Orte in der Verbandsgemeinde Deidesheim gar keine Sirenen mehr.

Morderne Sirenen in Ludwigshafen, Speyer und Landau

In anderen Kommunen der Region hat man dagegen in den vergangenen Jahrzehnten das Sirenennetz gepflegt und modernisiert. Zum Beispiel in Ludwigshafen, Speyer und Landau. Die Stadt Landau sagt stolz, sie habe eines der modernsten Warnsirenen-Netze in Deutschland. 15 neue Anlagen wurden in den vergangenen Jahren montiert. Speyer hat die Zahl der Sirenen in der Stadt von 18 im Jahr 2000 auf jetzt 31 erhöht.

Alles digital in Römerberg-Dudenhofen

Die VG Römerberg-Dudenhofen teilte mit, sie habe als erste Kommunen im Rhein-Pfalz-Kreis ihre Sirenen digitalisiert. In den vier Orten der Verbandsgemeinde wurden sechs Sirenen digitalisiert und eine siebte neu montiert. 160.000 Euro hat das gekostet – und die Sirenen funktionieren laut Gemeinde sehr gut. Das wurde bei einem Probealarm am 19. November deutlich.

Andere Kommunen sind dagegen noch ganz am Anfang: Die Verbandsgemeinde Rheinauen hat 19 neue Sirenen bestellt. Auch in Mutterstadt, das vor über 20 Jahren alle Anlagen abmontiert hatte, sollen künftig wieder Sirenen heulen.

Ahrtal hat flächendeckend Sirenen

Dass ein flächendeckendes Sirenen-Netz schnell installiert werden kann, zeigt sich im Ahrtal. Nach der Flutkatastrophe mit 134 Todesopfern war kritisiert worden, dass die Bürger nicht per Sirene vor der Sturzflut gewarnt worden sind. Innerhalb eines Jahres wurden im Ahrtal 85 Sirenen auf Gebäuden und Masten montiert – im Wert von zwei Millionen Euro. Laut Kreisverwaltung Ahrweiler sind neben Alarmtönen auch Durchsagen in mehreren Sprachen möglich. Ein Test am 12. November sei erfolgreich verlaufen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Fliegen künftig Lautsprecher-Drohnen?

Der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz schlägt vor, künftig Warn-Möglichkeiten einzubeziehen, die auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Zum Beispiel Lautsprecher-Drohnen fliegen zu lassen, oder mit Blitzleuchten ein optisches Alarmsignal zu geben für Bürger, die schlecht oder gar nichts hören können.

Die Verbandsgemeinde Lambrecht probiert eine neue Warn-Möglichkeit bereits aus: Für insgesamt 24.000 Euro wurden vier mobile Warnanlagen gekauft. Sie werden an ein Fahrzeug montiert, das dann an Stellen fährt, an denen die Bürger gewarnt werden müssen.

Warntag: Bürger können Feedback geben

Die Kommunen in der Vorder- und Südpfalz wollen nach dem Warntag Bilanz ziehen. Was hat gut geklappt? Wo sind keine Warnungen angekommen? Bürger sollen ihre Erfahrungen schildern auf der Internetseite des Bundes.