Warntag, neuer Bahn-Fahrplan: Das ändert sich im Dezember

per Mail teilen

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und auch im Dezember gibt es einige neue Regelungen: So wird die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm eröffnet, für Gaskunden gibt es Entlastungen. Hier gibt's die Änderungen im Überblick.

Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember nimmt die Deutsche Bahn die Bahnstrecke Wendlingen-Ulm in Betrieb. Profitieren werden davon in erster Linie Zugreisende zwischen Tübingen, Reutlingen und Ulm. Hier verkürzt sich die Fahrzeit über die Neubaustrecke um bis zu 40 Minuten. Zwischen Ulm und Wendlingen fahren dann stündlich Regionalverkehrszüge. Der größere Sprung der Fahrzeitverkürzung folgt mit der Inbetriebnahme von Stuttgart 21, sagt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Diese ist für 2025 angepeilt.

Ab dem 11. Dezember tritt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn in Kraft. Auf vielen wichtigen Fernverkehrsstrecken sollen dann die Fernzüge häufiger und schneller unterwegs sein. An Sommerwochenenden soll ein zusätzlicher ICE von Hamburg durch den Schwarzwald bis nach Konstanz eingesetzt werden. Außerdem wird ein neuer Nachtzug von Freiburg über Mannheim nach Berlin und Prag fahren. Des weiteren soll es neue Direktverbindungen von Mainz und Koblenz Richtung Bielefeld und Hannover geben. Komfortabler werden soll es auch auf der Rheinstrecke: Dort plant die Deutsche Bahn ab dem Fahrplanwechsel im Dezember moderne Doppelstockzüge statt der alten Intercity-Züge fahren zu lassen. Aber auch das gehört zu fast jedem Fahrplanwechsel dazu: Die Bahnreisen im Fernverkehr werden teurer und zwar um durchschnittlich fast fünf Prozent.

Am 18. Dezember endet die umstrittene Fußball-WM in Katar mit dem Endspiel. Am 20. November war sie mit vielen Diskussionen unter anderem um Menschenrechtsverletzungen gestartet. Die Vergabe der WM im Jahr 2010 wurde von unzähligen Korruptionsvorwürfen begleitet.

Bund, Länder, Kreise, Städte und Gemeinden proben am 8. Dezember gemeinsam ihre Mittel zur Warnung der Bevölkerung. Das digitale Warnsystem Cell Broadcast wird von 11 Uhr an deutschlandweit getestet. Damit die Menschen in Deutschland die Warnhinweise empfangen können, muss ein Handy oder Smartphone, das mit Cell Broadcast kompatibel ist, eingeschaltet und empfangsbereit sein.

Als Überbrückung bis zur geplanten Gaspreisbremse bekommen Gas- und Fernwärmekunden ihre Abschlagszahlung für den Dezember erstattet. Stattdessen übernimmt der Bund dafür die Kosten. Das Bundeskabinett hat Anfang November diese milliardenschwere Einmalzahlung beschlossen. Die einmalige Entlastungszahlung erhalten Haushalte und kleinere Unternehmen zur Abfederung der hohen Gaspreise. Die Bundesregierung rechnet einem Papier zufolge für die Soforthilfe mit Kosten von voraussichtlich neun Milliarden Euro.

Rentnerinnen und Rentner erhalten im Dezember eine Einmalzahlung von 300 Euro zur Entlastung bei den Energie- und Lebensmittelkosten. Dies hat der Bundestag im Oktober beschlossen. Die Einmalzahlung soll bis zum 15. Dezember erfolgen.